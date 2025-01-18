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道安宣導費遭提案刪 交長：人本交通觀念須被宣導

2025/1/18 14:39
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）114年預算案交通部「媒體政策及業務宣導費」主要辦理道安教育宣導，編列1億360萬6000元，遭國民黨團提案全刪。交通部長陳世凱今天說，正確人本交通觀念需要被宣導，盼各界支持。

交通部今天發布新聞稿表示，114年交通部預算案「媒體政策及業務宣導費」，編列預算1億360萬6000元，遭立法院國民黨團提案減列該項預算1億360萬6000元。

陳世凱表示，每條生命都極為珍貴，不願再見到有人因交通事故失去美好人生，交通事故人為因素占9成，培養正確用路觀念非常重要，惟有不斷的教育及提醒，方能杜絕違規行為，喚醒民眾維護自身安全的認知。

陳世凱說，「改革需要時間，更不能中斷」，交通部必須加快腳步，跟上人民對台灣交通的期待。改革還需要經費，把新法規、新觀念散布台灣各個角落，拔除「車本交通」觀念，正確的人本交通觀念需要被宣傳，期望民眾支持交通部改革的決心。

陳世凱指出，「媒體政策及業務宣導費」主要辦理道路交通安全教育宣導工作，如機車、高齡、弱勢族群行人及兒少的宣教，又因為不同目標族群事故原因、接觸通路及方式有差異，須選擇適性方式及通路宣教，像是高齡者偏重於傳統媒體，年輕族群則以網路社群為主。

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陳世凱強調，保護用路人安全是交通部責無旁貸，改善道路安全須從3E（工程、教育、執法）多面向一起著手，倘若刪除預算，未來再也無法快速傳播正確交通觀念與最新政策，影響道安改善工作，無助改善交通環境。

陳世凱說，台灣近年由車本交通大步邁向「人本交通」，這是從用路人、主管機關、政策制定者的全面改革，過去製作道安、交通政策文宣素材均無償提供縣市政府及各界使用，將艱澀難懂的交通法令，轉化為精簡的圖文、好懂的口語，方便民眾知悉最新規定並且遵守。（編輯：陳政偉）1140118

陳世凱
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