20日大台北、中南部防高溫 各地午後易有雷陣雨

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，25日之前大致為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，且易有較大雨勢，不排除局部大雨；未來一週炎熱，高溫約攝氏32至35度，大台北、中南部近山區明天可能局部36度以上。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天及21日偏東南風，明天各山區、南投、嘉義以南、大台北地區午後易有雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢；21日中部以北、東北部及各山區也要留意午後雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

陳姵安指出，22日至25日大致仍以午後雷陣雨為主，清晨至上午中南部零星短暫陣雨，其中，24日、25日水氣增加，降雨範圍擴及全台，午後西半部地區、東半部山區易有短暫陣雨或雷雨。

陳姵安說，26日在台灣南方海面的大低壓帶接近，偏南風挾帶水氣，南部地區整天易有短暫陣雨。

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氣溫方面，陳姵安提到，未來一週各地大多悶熱，高溫約32至35度，明天及21日偏東南風，大台北、中南部近山區可能有局部36度以上的高溫；22日轉西南風，大台北、台東可能局部36度以上，台東地區留意可能有焚風。

陳姵安表示，6月底在台灣南方的大低壓帶中，可能有熱帶雲簇有機會發展，但各國模式預測仍分歧，發展的強度和位置還有不確定性；不過，由於台灣當時仍受太平洋高壓影響，因此預估熱帶系統直接影響台灣的機會不大，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1140619