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楊金龍：下半年金融前景不確定性高 但暫無降息條件

2025/6/19 18:46（6/19 19:17 更新）
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中央銀行2025第2季理監事會議會後記者會19日下午舉行，央行總裁楊金龍（圖）會中說明最新利率決策，並回應媒體提問。中央社記者郭日曉攝　114年6月19日
中央銀行2025第2季理監事會議會後記者會19日下午舉行，央行總裁楊金龍（圖）會中說明最新利率決策，並回應媒體提問。中央社記者郭日曉攝　114年6月19日
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率連5凍，對今年經濟成長率預測維持3.05%。央行總裁楊金龍表示，下半年經濟金融前景不確定性高，但目前沒有看到降息條件。

央行今天下午舉行第2季理監事會，為了審慎因應美國經貿政策等不確定因素帶來影響，決議維持政策利率不變，以維繫整體經濟金融穩健發展。

經濟預測方面，央行3月估2025年經濟成長率為3.05%，消費者物價指數

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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（CPI）年增率為1.89%，今天發布最新經濟預測，經濟成長率看法維持3.05%不變，下修CPI年增率至1.81%，估核心CPI為1.69%。

雖然央行對經濟成長率看法與3月預測相同，但楊金龍指出，內涵並不一樣，「上半年經濟成長率比預期高很多，下半年比預期低很多」。

楊金龍說明，今年上半年受惠拉貨效應，第1季經濟成長率達5.48%，第2季經濟成長率預估達5.5%，均超乎預期；但下半年出口動能明顯降溫，經濟成長率平均僅剩0.78%。而且不確定性很高。

媒體關注，央行是否可能因應不確定性，啟動「預防性降息」，楊金龍回答，如果央行採取預防性降息，必須看到明年以後，整體景氣會非常差，但目前沒有看到此跡象，會議上也沒有理事提到預防性降息。

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楊金龍補充，如果通膨顯著下降，經濟也非常不好，就比較有降息條件，現在沒有看到這些條件。

至於央行貨幣政策基調，楊金龍認為，和以前相比，是有比較緊，但也沒有非常緊，但綜合目前經濟、通膨情勢而言，央行做出合適決策。（編輯：林家嫻）1140619

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