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利率連5凍 楊金龍：就算降息仍緊盯房市確保抑制措施有效

2025/6/19 19:28（6/19 21:01 更新）
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中央銀行2025第2季理監事會議會後記者會19日下午舉行，央行總裁楊金龍（圖）會中說明最新利率決策，並回應媒體提問。中央社記者郭日曉攝　114年6月19日
中央銀行2025第2季理監事會議會後記者會19日下午舉行，央行總裁楊金龍（圖）會中說明最新利率決策，並回應媒體提問。中央社記者郭日曉攝　114年6月19日
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率連5凍，未再出手新一波房市管制。儘管經濟前景不明朗，增添央行未來降息的可能性，央行總裁楊金龍表示，若真要採取降息策略，前提是央行會確保房市管制措施仍有抑制作用，不會因寬鬆措施而回溫。

中央銀行今天舉行理監事會，決議利率不變、連5凍，符合市場預期；對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價上漲率至1.81%。

房市管制方面，央行認為房市已有降溫現象，民眾看漲房價預期心理趨緩，交易持續縮減，且房價漲勢減緩，因而未再祭出新的管制措施。

媒體詢問，美國關稅措施不確定性高，未來景氣放緩的風險增加，若央行有意降息，是否會擔心過早寬鬆，反而讓房市再次轉熱。

楊金龍回答「那當然會」，他表示，假如央行降息，導致房市升溫，「我們會比較concern（憂慮）」。

楊金龍表示，央行要確認利率下降後，仍能控管房市，如道德說服、專案金檢、管制成數等還是對房地產有抑制作用。

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對於房市現況，楊金龍指出，房市正在修正，近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也降至37.1%，不過此水準仍偏高，房價也還是往上走。

媒體追問，央行有無設定目標，不動產貸款集中度要降至多少，才能夠鬆綁。楊金龍認為，央行調整房市管制措施，一是判斷要審慎，二是資訊要足夠，必須一步一步觀察、檢討，不能太早判斷。（編輯：張良知）1140619

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