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楊金龍：經濟降溫關稅明朗 有助下半年新台幣升勢放緩

2025/6/19 20:05（6/19 20:11 更新）
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新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）今年以來，新台幣已經強漲逾10%，穩居「最強亞幣」，目前匯價於29.5元附近波動。中央銀行總裁楊金龍表示，目前新台幣走勢「我覺得是可以接受」，下半年隨著經濟放緩、關稅不確定性下降，新台幣升勢可望放緩。

今年第1季，因美國總統川普上任，高舉關稅大刀，利空發酵之下，金融市場震盪劇烈，新台幣第1季重貶4.01角。

不過新台幣第2季展開絕地大反攻，隨著川普宣布對等關稅後提出90天緩衝期，各國排隊與美國談判，升值預期轉濃，新台幣啟動升勢，並在5月初展開「史詩級升值」，連2天盤中狂飆逾1元，楊金龍為此親上火線信心喊話，要匯市失序「到此為止」。

而後新台幣仍緩步上漲，近日盤中已觸及29.4元價位，改寫逾3年新高。

央行今天舉行第2季理監事會，決議利率連5凍，不過相較於利率，外界更關注匯率議題。

楊金龍表示，新台幣第1季「有點貶值太過頭」，現在稍微修正，他認為可以接受。

央行報告指出，今年以來，新台幣升幅較大，主要反映台灣經濟基本面佳。楊金龍進一步指出，這波新台幣升值，有部分是不確定性造成的非理性預期所推動，但下半年有3因素，可望降低非理性預期。

楊金龍說明，第一，今年下半年經濟成長率放緩，平均僅0.78%，出口不好，廠商拋匯動能也會減弱；第二，美國關稅政策愈來愈明朗，有助於消除預期心理。

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第三，進出口廠商、外資遵循行政指導，對外匯市場穩定也有助益。

楊金龍並在會中喊話，媒體影響力很大，而且非常powerful（強大的），希望媒體協助穩定市場，避免使用措辭強烈的用語，現在水池已經快要平靜，即使一塊小石頭，都可能激起漣漪，甚至引發羊群效應。（編輯：張均懋）1140619

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