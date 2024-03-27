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央行6月是否升息 楊金龍：利率水準已是15年高點

2024/3/27 10:37（3/27 10:57 更新）
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立法院財政委員會27日邀請行政院主計總處、中央銀行、經濟部率台灣電力股份有限公司就電價大漲及央行升息對物價波動的影響進行專題報告。圖為央行總裁楊金龍（右）會前被媒體包圍堵訪。中央社記者鄭清元攝 113年3月27日
立法院財政委員會27日邀請行政院主計總處、中央銀行、經濟部率台灣電力股份有限公司就電價大漲及央行升息對物價波動的影響進行專題報告。圖為央行總裁楊金龍（右）會前被媒體包圍堵訪。中央社記者鄭清元攝 113年3月27日
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）央行因應漲電價恐推升通膨預期，21日決議升息半碼，重貼現率升抵2%，為2009年以來的新高。外界關注央行6月是否還有升息可能，總裁楊金龍今天表示，利率已經是15年來的高點，但要降息的機率也不大。

楊金龍今天赴立法院財委會進行專題報告，朝野立委聚焦漲電價對經濟及物價的衝擊。他於會前受訪時表示，雖然電價上漲推動物價，台灣通膨還是很溫和；即使央行將今年消費者物價上漲率（CPI）上修至2.16%，突破2%，但2%不一定算是警戒線，其他國家通膨率很多都在2%以上，甚至超過3%。

楊金龍說明，物價要看長期平均，以台灣而言，長期平均2%是可以接受的。以美國為例，美國聯準會認為要到2026年，通膨率才會降到2%，台灣現階段通膨率就在2%左右。

央行3月21日舉行理監事會，考量電價調漲恐形成較高的通膨預期，決議升息半碼，重貼現率調升至2%，為2009年以來的新高。國民黨立委賴士葆詢問，央行6月是否可能繼續升息。

楊金龍表示，第一，要看台灣與其他國家的利率水準，第二，台灣現階段利率已經與15年前的水準差不多。

立委追問，如果接下來幾個月CPI都突破3%，是否央行考慮繼續升息。楊金龍回答，如果是短期現象就還好，如果今年全年通膨率是3%，就另當別論。（編輯：張均懋）1130327

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