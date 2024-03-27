央行6月是否升息 楊金龍：利率水準已是15年高點

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）央行因應漲電價恐推升通膨預期，21日決議升息半碼，重貼現率升抵2%，為2009年以來的新高。外界關注央行6月是否還有升息可能，總裁楊金龍今天表示，利率已經是15年來的高點，但要降息的機率也不大。

楊金龍今天赴立法院財委會進行專題報告，朝野立委聚焦漲電價對經濟及物價的衝擊。他於會前受訪時表示，雖然電價上漲推動物價，台灣通膨還是很溫和；即使央行將今年消費者物價上漲率（CPI）上修至2.16%，突破2%，但2%不一定算是警戒線，其他國家通膨率很多都在2%以上，甚至超過3%。

楊金龍說明，物價要看長期平均，以台灣而言，長期平均2%是可以接受的。以美國為例，美國聯準會認為要到2026年，通膨率才會降到2%，台灣現階段通膨率就在2%左右。

央行3月21日舉行理監事會，考量電價調漲恐形成較高的通膨預期，決議升息半碼，重貼現率調升至2%，為2009年以來的新高。國民黨立委賴士葆詢問，央行6月是否可能繼續升息。

楊金龍表示，第一，要看台灣與其他國家的利率水準，第二，台灣現階段利率已經與15年前的水準差不多。

立委追問，如果接下來幾個月CPI都突破3%，是否央行考慮繼續升息。楊金龍回答，如果是短期現象就還好，如果今年全年通膨率是3%，就另當別論。（編輯：張均懋）1130327