主計總處：漲電價推升CPI 0.18百分點 漲幅連3年逾2%

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）4月起電價平均調漲達11%，主計總處與央行最新評估出爐，主計總處認為影響今年消費者物價上漲率（CPI）漲幅約0.18個百分點，央行估0.27個百分點；主計總處指出，考量電價調漲影響，今年通膨率將超過2%，但漲幅可望持續縮小。

立法院財委會27日邀請行政院主計總處、中央銀行、經濟部等相關部會及單位就「電價大漲及央行升息對物價波動的影響」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

主計總處及央行報告均以實際電價調漲方案估算對物價影響，主計總處指出，依電價調漲方案，評估將直接影響CPI 0.07個百分點，而產業用電上漲將推升生產成本，假設廠商成本立即且完全轉嫁，將間接影響CPI 0.17個百分點，合計對CPI影響約0.24個百分點。

不過主計總處指出，因電價自4月起調漲，對113年CPI增幅影響約0.18個百分點。

而央行認為，併計直接與間接影響，將使今年CPI年增率上升約0.27個百分點。兩者相比，主計總處看法相對保守。

主計總處說明，升息有助抑低物價漲幅，央行已在111年3月至112年3月連續5次調升政策利率至1.875%，累計調升0.75個百分點，今年3月21日考量國內電價將於4月起調漲，加上經濟成長可望增溫，為了降低國內通膨預期，再度調升政策利率半碼至2%。

主計總處補充，升息是各國央行抑制通膨的重要政策工具，一般而言，利率上升將使廠商借貸成本提高，消費者貸款負擔增加，進而導致投資及消費需求減少，以達到抑制物價上漲的效果。

根據主計總處總體經濟計量模型評估，在其他因素不變前提下，央行升息1碼，第1年經濟成長下降約0.01個百分點。

主計總處也說，2月29日在未納入電價調漲影響下，預測全年CPI上漲1.85%，再加計央行升息半碼及4月調漲電價的影響，預測113年CPI將上漲2.03%，連續3年漲幅逾2%，但漲幅可望持續縮小。（編輯：潘羿菁）1130326