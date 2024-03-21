央行意外升息半碼 為何維持貨幣緊縮？是否持續升息？QA一次看

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北21日電）中央銀行今天理監事會決議升息半碼，跌破市場眼鏡，背後考量是憂心電價擬於4月調漲，所引發的通膨預期效應，總裁楊金龍直言，為了抑制通膨預期，這是「合理的決定」。當歐美關注降息時機點，台灣央行維持貨幣緊縮路線，後續是否連2升，彙整關鍵問答一次看懂。

中央銀行今天舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼，展現打擊通膨預期決心。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調整為2%、2.375%及4.25%，自3月22日起實施。

對於升息半碼的結果，楊金龍不諱言，相信這讓大家很surprise，但考量台灣通膨率偏高已經維持較長時間，可能加劇通膨預期，讓政府更難對付通膨，「預防性升息」有其必要。

問：中央銀行如何看今年經濟與通膨情勢？

今年全球商品貿易成長回溫，新興科技應用商機加速推展，帶動台灣出口成長，同時挹注民間投資動能，民間消費也持續成長，因此上修今年經濟成長率預測值為3.22%。

物價方面，考量今年4月電價研議調漲，央行以電價漲10%的情境設算，直接效果加計間接效果，上修今年消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI至2.16%及2.03%。

問：央行怎麼看電價調漲的影響？

央行上修今年CPI年增率預測值至2.16%，較去年12月上修0.27個百分點，主因是考量4月起家庭及產業電價擬議調漲的直接及間接影響。

若家庭電價調漲10%，估計將直接使今年CPI年增率上升0.09個百分點。

若產業用電價格調漲10%，對通膨率可能有生產成本轉嫁的間接效果，以及形成通膨預期心理的影響，估計將推升CPI 0.18個百分點；併計直接效果，共計0.27個百分點。

此外，產業生產成本提高，可能轉嫁給消費者負擔，而轉嫁程度視市場競爭與通膨預期心理強度而定，只是通膨預期效果難以估測。

不過電價調整方案還沒出爐，央行將持續關注電價調整、淨零轉型等對國內通膨發展的後續影響。

問：央行升息考量？

市場可能會質疑美國、歐元區都開始要降息，台灣此時升息沒有跟進全球趨勢，但過去已經多次解釋，國外央行升息步調大多急速上調，台灣則是漸進溫和，做法並不相同。

另外，美國聯準會主席鮑爾曾提到，通膨可能維持較長時間，而通膨時間越久，通膨預期會更強烈，這將使央行更難對付通膨；央行認為，調升政策利率半碼，有助抑制國內通膨預期心理。

至於台灣通膨率從過去長期偏低、1%左右的水準，近幾年提高到2%上下，是否意味物價產生結構性轉變，現在下定論言之過早，但會密切關注。

問：央行這次調升利率，有考量台灣實質利率為負數的原因嗎？

所謂實質利率為負應該是對存款人而言，而非針對整體市場利率來做比較，因此，央行主要看的是1年期存款利率跟通膨率，而非把政策利率跟通膨率來做平減。

舉例來說，美國政策利率很高，但存款利率也沒有特別高。統計期間去年3月到今年2月來看，台灣1年期存款利率跟通膨率來做平減後，的確是負0.873%，跟其他國家相比也不是最低的，韓國負0.76%、美國負0.91%、瑞士負1.04%、香港負1.33%、歐元區負1.73%、新加坡負3.02%、日本負3.07%，少數正數的有馬來西亞0.29%、泰國1.24%、中國1.53%。

如果以未來1年期來看，央行這次調升半碼利率，預期隨著通膨率未來緩慢下降後，實質利率有望朝正數走。

問：理事對於這次升息決策的態度是否一致？

大部分理事都贊成要處理電價調漲導致的通膨預期心理，認為升息半碼是適當決策，僅1位理事認為利率維持不變較妥適。

該理事認為，考量台灣出口有兩極化的現象，只有資通訊業成長，其他還是苦哈哈；此外，部分企業可以承受升息，但也有些企業會受影響。

問：通膨若持續處在2%以上，央行是否會持續升息、或是維持高水準較長時間？

央行的基本原則是通膨率較高，利率就會比較高，這是無庸置疑的；至於是否一直維持在偏高水準，就是相對性的問題。

台灣是小型開放經濟體，經濟金融受到外部影響很大，台灣通膨不是全部由國內情況決定，很大程度會受外部因素影響，如果全世界經濟情況不好，台灣通膨率應該也會下降。

目前央行貨幣政策基調還是緊縮，但可以說利率調升至此，央行會再觀察一陣子，未來往上空間有限。

問：央行關注通膨議題時，是否有考慮股市上漲的財富效果？

財富效果很重要，但從央行貨幣政策的立場來看，比較不會在意這塊，因為這很敏感，對投資人而言，會認為財富效果是好的，為什麼要打擊它，但確實股市財富效果對通膨會有影響。

現在股市處在牛市，不過看美國股市，都是那幾隻股票往上衝，台灣也是，加上最近ETF熱潮，可以看出市場氛圍很樂觀，但要提醒大家不要落入「羊群效應」。

羊群效應（herding effect）又稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為，因為人類也有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應，這種情況在金融市場尤其常見。

問：央行常務理事、經濟部長王美花有無出席會議，她對央行上修全年CPI預測值至2.16%看法為何？

王美花有參加會議，但對於央行預測結果並不是太意外，因為內部有討論過，而且央行的預測與國發會、主計總處的模型跑出來結果相當，「她不會很訝異」。

問：央行是否繼續調整房市管控措施？

央行這次未調整房市管控措施，但會密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施。

外界關注央行是否跟進財政部調整豪宅認定標準，但央行與財政部高價住宅認定標準有3大不同，包括政策目的不同、調整方式不同、適用範圍不同。

比較央行高價住宅貸款規範與財政部高價房屋課稅標準，央行政策目的是防範借款人過度擴張信用，避免過多資金流向不動產市場；財政部方面，設算所得可更貼近實際交易所得，減少避稅空間，維護租稅公平。

由於央行與財政部政策目的迥然不同，「我們不會比照他，會根據自己標準」。

問：境外資金匯回專法當中，對於台商匯回資金不得投入不動產的禁令時限將至，外界憂心3000億資金將湧入房市，央行有無關注此議題？

依照專法規定，確實進來的錢有部分不能投入房市及股市，但企業一定會做適當投資，這些錢不會是閒錢。

根據統計，專法共引導資金實際匯回新台幣3351億元，而根據經濟部核准從事實質投資的情形，已經有1625億元投入實質投資，接近半數投入實質投資，並沒有所謂3000億閒錢的狀況。

此外，數據顯示，除了用於實質投資、金融投資，僅剩部分錢存放在外匯存款專戶，專法對於提領也有設限，必須分年部分提領，規定相當嚴謹。不過央行還是會密切關注房市變化以及資金運用情形。

問：今年台股強勢上漲，新台幣匯率卻不同調、走勢偏貶，原因為何？

以這幾天的情況來看，股市正熱，大家都把股市往上推，正好是外資實現獲利的時機，前幾天台股大漲，外資卻賣超台股且匯出，使得股匯走勢不一致。

若把時間線拉長，今年初外資買超台股，新台幣匯率卻沒有同步反映，也有外資操作策略的因素。外資已經在台灣投入很多資金，不會讓同個市場部位過於龐大，便不再匯入新的資金，而是採SWAP（換匯交易）方式，因此對匯率影響有限。

在此同時，國人看好美國聯準會今年降息，提前布局，資金大舉湧入海外ETF，導致新台幣匯率未能隨台股行情看漲而走高。

問：外界關注台灣的金融韌性，央行於立院備詢時也說有演練金融兵推，內容為何？

不適合說明央行演練內容，這不是很合適的場合。（編輯：潘羿菁）1130321