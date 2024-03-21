不跟進財部下修豪宅認定標準 楊金龍：政策目的不同

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北21日電）中央銀行今天舉行理監事會，雖然未調整房市管制措施，但強調繼續緊盯房市。對於外界關注豪宅認定標準，央行總裁楊金龍說，央行與財政部政策目的迥然不同，「我們不會比照他，會根據自己標準」。

財政部先前發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，降低豪宅認定標準，市場傳出央行正評估是否跟進，引發市場議論。楊金龍今天在記者會上正面回應不會跟進，強調央行有自己的考量，這次會議也有提出報告，財政部長莊翠雲是常務理事，她會中對此特別說明，並進行充分討論。

楊金龍今天於理監事會後記者會說明，央行與財政部高價住宅認定標準有3大不同，包括政策目的不同、調整方式不同、適用範圍不同。

比較央行高價住宅貸款規範與財政部高價房屋課稅標準，央行政策目的是防範借款人過度擴張信用，避免過多資金流向不動產市場；財政部方面，設算所得可更貼近實際交易所得，減少避稅空間，維護租稅公平。

至於對房市看法，央行表示，自2020年12月以來，已經五度調整選擇性信用管制措施，希望協助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，自2022年3月起，採行漸進的緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效。

央行表示，管制措施實施以來，全體銀行建築貸款成長持續走緩，且不動產貸款逾放比率維持低檔，信用品質尚屬良好。

不過央行坦言，去年下半年起，購置住宅貸款及不動產貸款成長隨房市交易成長回升而增加，全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高；因此，央行將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，適時調整相關措施內容。（編輯：林淑媛）1130321