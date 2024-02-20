國泰金調查：25%民眾盼新政府優先改善房市問題

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布2月國民經濟信心調查，民眾對2024大選後新政府的期待，調查顯示，25.1%民眾期待優先改善各項房市問題，21.6%希望創造就業機會與提高薪資，20.8%盼通膨維持適當水準。

國泰金調查中，時事題詢問民眾對2024大選後新政府的期待與今年出國旅遊規劃。

調查顯示，25.1%民眾期待新政府優先改善各項房市問題，21.6%希望創造就業機會與提高薪資水準，20.8%盼通膨維持在適當水準，12.8%期望維持台美中三邊關係並參與國際經貿組織，10.1%認為應優先推動並調整產業政策，9.6%期望完善政府財政與勞健保。

至於民眾今年出國旅遊規劃，調查指出，65.4%民眾今年有出國旅遊計畫，其中30.6%民眾今年出國旅遊次數將會較去年增加，23.8%出國旅遊次數跟去年相同，僅11%規劃出國次數較去年少，另外有34.6%今年沒計畫出國旅遊。

調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數從1月的4.7上升到2月的7.2，展望樂觀指數則從1月的9.8微幅走降至2月的9.5，兩者均維持在近期高位。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉揚，其中大額消費意願指數13.8是2021年12月以來的新高。

房屋買賣意願連3個月續揚，其中買房意願指數上揚到-40.9，賣房意願也走升至-7.3。

調查期間主要市場財報表現優於市場預期，國際股市震盪偏升。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數持續走揚至19.9，風險偏好指數同步上升至21.1，創下2021年6月以來的新高。

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總體經濟部分，主計總處預估台灣今年經濟成長率3.35%、通貨膨脹率1.64%。調查顯示，44%民眾預期今年經濟成長率在3%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。相較於主計總處，民眾對今年經濟成長較為保守，對通膨預期相對較高。

這項調查在2月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5826份有效填答問卷。（編輯：楊凱翔）1130220