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第4家國銀將插旗印度 金管會准北富銀申設孟買分行

2024/2/21 11:28
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（中央社記者謝方娪台北21日電）台北富邦銀行為擴大海外布局，考量印度長期經濟成長趨勢，兼具未來台商供應鏈、國際聯貸籌資等多重機會，規劃向印度申設孟買分行，在今天取得金管會核准。

富邦金旗下台北富邦銀行考量印度在全球市場地位及長期經濟成長趨勢，兼具未來台商供應鏈、當地大型企業、國際聯貸籌資等機會，規劃在印度設立孟買分行。金管會今天宣布同意北富銀向印度主管機關申設孟買分行。

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根據金管會統計，目前本國銀行在印度設有分支機構者，包括中信銀行在當地設有2家分行；台灣銀行及兆豐銀行設有2家代表人辦事處。若北富銀後續順利取得印度主管機關同意設點，將是第4家插旗印度的國銀。

截至今年1月底止，北富銀已設立的海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處及雪梨代表人辦事處等。（編輯：楊凱翔）1130221

#北富銀
#印度
#金管會
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