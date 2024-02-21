櫃買OTC指數創23年高點 台股盤中跌勢收斂至百點內

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美科技股下挫，輝達和超微跌逾4%，台積電ADR跌1%，台股今天盤中走勢震盪，AI概念股回檔，不過中小型股櫃買OTC指數盤中再創23年多來波段高點，大盤跌幅收斂至百點內，力拚重返18700點。

法人指出，輝達將公布財報，市場有獲利了結賣壓，使得美科技股回檔，台股今天盤中修正，預期3月中旬上市櫃公司年報公布截止前，中小型股表現仍可相對活潑，3月中旬後觀察電子和半導體產業復甦狀況。

美科技股下挫，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）跌逾4%，台積電ADR跌1%，台股今天開盤下挫，失守18700點，盤中走勢震盪，最低18645.27點，下跌107.89點，盤中代表中小型股的櫃買OTC指數翻揚，最高246.57點，續創23年多來波段高點，帶動大盤跌幅收斂至百點內。

到10時55分，台股加權指數18692.98點，下跌60.18點，盤中成交值約新台幣1897億元，其中電子跌0.46%，金融跌0.43%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫0.9%，航運股漲1.7%，櫃買OTC指數上漲0.4%。

盤中主要電子權值股台積電、聯發科、聯電下挫，鴻海、日月光投控平盤附近遊走，IC設計股跌幅明顯，聯詠跌逾3%，創意、智原跌約4%。

AI伺服器概念股緯穎力守平盤，緯創跌逾3%，廣達跌逾2%。股價超過千元的高價股，股價呈現跌多於漲，維持「十三千金」的情況。

啟發投顧副總經理容逸燊表示，台股20日在台積電領軍下收盤再創歷史新高，今天台指期結算，法人頗有在20日拉高指數換倉意味，輝達將公布財報，市場有獲利了結賣壓，使得美科技股回檔，台股今天盤中也跟著修正。

展望台股後市，容逸燊指出，部分在高價位AI族群的資金，有轉進包括ABF載板、面板或是生技等低基期類股的跡象，預期3月中旬上市櫃公司年報公布截止前，中小型股表現仍可相對活潑，3月中旬後觀察電子和半導體產業復甦狀況。（編輯：楊凱翔）1130221