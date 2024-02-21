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群益看好AI浪潮 上調台股今年高點目標

2024/2/21 15:58
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（中央社記者曾仁凱台北21日電）台股龍年開春氣勢如虹，群益證去年底率先設定今年台股高點目標為18500點，已提前達陣，群益投顧總經理范振鴻看好台股「美股化」趨勢，台灣搭上這波全球AI浪潮，將台股今年高點目標上調到接近2萬點。

群益金融集團今天舉行新年媒體春酒，范振鴻分析，科技股成為全球股市焦點，以美國標普500指數為例，目前科技股的占比已達到4成。

談及全球這幾年掀起的ETF投資熱，范振鴻表示，許多ETF投資標的同樣鎖定特定大型股，使得股票市場大者恆大，成為大型股的天下，預料接下來這股趨勢還會持續。此外，受台股美股化的影響，資金也將朝台積電等大型科技股靠攏。

范振鴻認為，台灣搭上這波全球的AI浪潮，基本面有優勢；另外在政治面，今年美國有總統大選，有利為美股盤勢帶來支撐；台灣大選剛結束，他預料台股指數在520總統就職之前，表現應該不會太差。

關於資金面，范振鴻認為，美國聯邦準備理事會（Fed）降息的時間點抓不準，但降息的趨勢和基調不變，將有利資金寬鬆。

群益證去年11月率先舉行新年投資展望會，提出今年台股高點目標為18500點，一開春就提前達陣，由於基本面、籌碼面都偏多，范振鴻今天順勢上修台股今年高點目標到接近2萬點，而且可能不用等到第4季就能看到。（編輯：楊凱翔）1130221

#范振鴻
#台股
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