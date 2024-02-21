外資賣超台股132億元 法人：輝達展望牽動AI動向

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）櫃買指數今天盤中再創23年高點，不過集中市場IC設計、高價股拉回修正，台股終場下跌76.85點，收18676.31點；外資今天賣超台股132.79億元，調節聯電、陽明等，投信連10日賣超台股。

法人指出，今天台指期結算後，可觀察外資在期貨轉倉動作，22日凌晨輝達財報與展望結果，牽動美台人工智慧（AI）族群表現。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於22日凌晨公布財報及展望，不過美國科技股今天下挫，輝達和超微（AMD）跌逾4%，台積電ADR跌1%，影響台股台積電和AI族群回檔，儘管中小型股為主的櫃買指數盤中再創23年來高點，但IC設計、高價股拉回修正，大盤失守18700點。

加權指數終場下跌76.85點，收在18676.31點，跌幅0.41%，成交值新台幣3415.46億元，加計盤後3466.63億元。根據統計，從2月迄今，台股單日成交值均超過3000億元。

三大法人今天合計賣超99.44億元，其中自營商買超35.08億元，投信賣超1.73億元，外資及陸資賣超132.79億元。根據統計，投信已連10個交易日賣超台股，近15個交易日中，投信在14個交易日賣超台股。

觀察外資買賣超個股動向，台灣證券交易所統計，元大滬深300正2 ETF、中信中國高股息ETF、新興、華泰為外資買超逾萬張的4檔個股，其中，買超元大滬深300正2 ETF約4.32萬張，排名第1。

相較之下，外資今天調節聯電、陽明、復華富時不動產ETF、泰金寶-DR、國泰永續高股息、群創等6檔均超過萬張，其中賣超聯電3.54萬張位居第1，並調節台積電5942張。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨多單減少2122口至623口，外資淨多單減少321口至2421口。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪指出，台指期今天結算，加上輝達將公布財報與展望，部分投資人在台股現貨市場獲利了結，不過技術面來看，大盤並未回補2月15日農曆龍年開盤低點18550點缺口，線型仍相對強勢。

從基本面來看，容逸燊指出，輝達財報與展望結果牽動美台AI族群表現，不排除短線走勢震盪；不過台積電日本熊本廠將於24日開幕，可留意相關供應鏈表現。

容逸燊分析，在上市櫃公司公布年報截止前，中小型股仍有活潑表現；3月中旬後，需觀察半導體和電子產業復甦進展。

從資金面來看，容逸燊分析，部分在高價位AI類股的資金，有轉進低基期如ABF載板、面板和生技類股的跡象；外資在台股期貨仍留倉多單，今天台指期結算後，可觀察外資在期貨市場動向。（編輯：張良知）1130221