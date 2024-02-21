台糖：台南抽檢同批肉品零檢出 累計920件全合格

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（中央社記者劉千綾台北21日電）台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，台糖表示，台南市衛生局再抽檢同批次肉品30件，檢驗結果為零檢出；檢體數量累計至今已達920件，同樣全數合格，證明台糖豬肉的安全。

對於有心人士提出有混充進口豬肉、洗產地等無稽臆測，台糖表示，事關台糖與台灣豬的安全聲譽，籲請各界勿再以訛傳訛，將持續堅定提供優質、安心的國產豬肉。

台糖表示，2月7日函文台中市食藥處，表明願意自行負擔檢驗費用，請求台中協助檢驗同批次肉品遭拒後，台糖再於17日致函台糖肉品倉庫所在地的台南市衛生局，仍表明願意負擔檢驗費用，請求協助抽檢回收的同批次肉品。

台糖表示，台南市衛生局於19日即派員至回收肉品的保存地點，也就是台南市柳營區台糖畜殖事業部，抽取30件交由經TAF認證的檢驗中心新營東興，進行包含 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 （Cimbuterol）及萊克多巴安（Ractopamine）在內的21種乙型受體素檢驗，21日檢驗結果出爐，30件肉品均是零檢出。

台糖強調，台糖肉品於過年前已經農業部、衛福部食藥署、各縣市政府及TAF認證的SGS食品實驗室檢驗，過年後再由經TAF認證的2家實驗室，SGS食品實驗室（高雄）與統一企業食安實驗室（永康），以及台南市衛生局的檢驗，全部都是零檢出。

台糖表示，累計所採檢的樣本涵蓋台糖自產的各期豬隻飼料、豬隻血液、毛髮與上市各類肉品等，檢體數量截至目前已達920件。

此外，農業部與縣市政府針對台糖目前在養的所有畜殖場、飼料工廠的查核檢驗，也均全數合格，目前已逾900件的科學檢驗，證明台糖豬肉的安全。台糖強調，並無辜負消費者對台糖肉品的信任。

台糖再次嚴正聲明，台糖養豬70年，從未進口豬肉及其相關製品。台糖肉品100%來自台糖自有畜殖場，全部豬隻都是由台糖自行繁殖，並只用台糖飼料工廠自行生產的飼料飼養。（編輯：楊凱翔）1130221