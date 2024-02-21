IC設計千金股修正AI回檔 台股跌76點失守18700點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美科技股下挫，牽動台股AI族群回檔，儘管櫃買OTC指數盤中再創23年來高點，台積電和IC設計族群修正，航運和重電族群撐盤有限，終場大盤下跌76.85點，收18676.31點，失守18700點。

法人表示，市場仍期待美國聯邦準備理事會（Fed）5月後可降息，後續觀察美國10年期公債殖利率和美元指數，以及資金布局新興市場動向。

美科技股下挫，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）跌逾4%，台積電ADR跌1%，牽動台股今天開盤下挫，早盤失守18700點，最低18645.27點，下跌107.89點。

台股盤中走勢震盪，儘管中小型股為主的櫃買OTC指數盤中再創23年來高點，使大盤跌幅收斂至百點內，不過台積電和AI概念股拉回，IC設計族群修正，OTC指數回檔，航運和重電族群撐盤有限，大盤仍無法站回18700點。

終場加權指數18676.31點，下跌76.85點，跌幅0.41%，成交值新台幣3415.47億元，根據統計，2月迄今台股每日成交值均超過3000億元。電子股終場跌0.64%，金融跌0.39%，航運股漲0.73%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.18%，櫃買OTC指數翻黑小跌0.01%。

主要電子權值股拉回整理，台積電終場收681元，跌6元，跌幅0.87%，聯發科收981元，跌0.1%，鴻海收103元，跌幅為0.48%，日月光投控收137.5元，小漲0.36%，聯電收48.5元，跌1.52%，台達電收291元，跌0.51%。

人工智慧AI概念股修正，其中廣達收236元，跌2.68%，緯穎收2155元，跌2.27%，緯創收118.5元，跌2.87%，技嘉（2376）收347.5元，跌2.66%。

輪船商業同業公會全國聯合會表示，紅海危機是航運業「一線生機」，不過只是短暫現象，貨運三雄長榮收155元，漲0.98%，陽明收48.35元，漲0.42%，萬海收49元，漲0.72%。

重電族群逆勢勁揚，士電收漲停161元，中興電收132.5元，漲3.52%，華城漲1%收507元。

IC設計千金高價股跌多於漲，其中股后信驊收2765元，跌8.75%，創意收1470元，跌5.77%，譜瑞-KY收1255元，跌4.92%，超過千元高價股仍維持「十三千金」。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，台股在龍年開始漲升行情，但波段漲幅不小，短線震盪，以個股表現為主。他並認為小型股優於大型股，主要是中小股易成為主力大戶及投信法人作帳標的，此外股市回檔時，大型股容易成為外資提款機，中小型股股權較集中、籌碼較穩，櫃買指數盤中再創波段新高。

展望台股後市，黃鈺民指出，美股企業獲利預估上修，台積電先前法說確認半導體景氣谷底回升，美國經濟回溫及台積電前景樂觀帶動下，市場預期今年台股上市櫃企業獲利顯著成長。

在資金方面，黃鈺民表示，市場仍期待美國聯邦準備理事會（Fed）5月後可降息，觀察美國10年期公債殖利率和美元指數，以及資金布局新興市場動向。（編輯：楊凱翔）1130203