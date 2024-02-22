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陳建仁食安專報：瘦肉精風波屬單一事件供應鏈無風險

2024/2/22 22:21（2/22 22:33 更新）
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行政院長陳建仁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北22日電）行政院長陳建仁23日將赴立法院提出食安專案報告並備質詢。根據書面資料，陳建仁指出，台糖豬肉驗出西布特羅屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈尚無風險，政府已責請衛福部與農業部行政調查。

陳建仁也指出，就此單一實驗室檢體事件，衛福部已會同保七總隊食安警察調查，釐清西布特羅除進入實驗室供分析檢驗使用外，是否有移作他用，或可能污染畜牧場。

台中市在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅瘦肉精，行政院啟動擴大採檢未再檢出。立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，最後朝野達成共識，同意23日邀陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

陳建仁的專案報告書面資料今天晚間送抵立法院。其中關於台糖豬肉瘦肉精疑雲，陳建仁指出，針對近期台中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出西布特羅事件，相關產品由台糖公司提供豬隻，委由信功公司屠宰、分切及包裝，產品全數交回台糖公司銷售。該批產品共生產2730包（300g／包），計819公斤，事發後隨即依食安法第41條責令台糖公司立即下架回收該批產品。

陳建仁指出，政府立即啟動溯源檢驗及樣品調查，並採集豬隻血清、毛髮、飼料樣品、同批肉品及其他送驗肉品，截至2月21日，農業部已陸續檢驗上市前樣品793件，及衛福部檢驗上市後樣品92件，除台中市驗出單一盒檢體含西布特羅，共計檢驗885件樣品，皆未檢出。

陳建仁指出，台糖公司也自行送檢同批肉品計36件，6件送請3家TAF認證民間實驗室檢驗，30件函請台南市政府衛生局抽檢，結果均未檢出乙型受體素，初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險。

陳建仁指出，本案研判屬於單一檢體問題，而非系統性事件，為讓民眾安心，政府以嚴謹的態度審慎應處，已責請衛福部與農業部邀集相關專家學者進行行政調查，由農業部調查養殖階段與屠宰階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的污染風險。

陳建仁指出，有關西布特羅流向查核，財政部提供民國111年至113年2月6日西布特羅進口業者共計4家，衛福部於民國113年2月7日接獲財政部提供業者名單後，即前往查核，4家業者已說明產品用途作為實驗室標準品，銷售下游為12家地方政府衛生局及12家民間檢驗機構。

陳建仁指出，食品安全及國人健康是政府首要考量，政府會落實動物用藥監測把關，加強上市前豬隻乙型受體素監測；針對後市場豬肉產品的乙型受體素抽驗，也將從每年2000件提升至4000件，確保市售豬肉符合安全標準。（編輯：蘇龍麒）1130222

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