立委嗆食安專報 陳建仁：檢驗正確才公布是基本知識

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（中央社記者林敬殷台北23日電）行政院長陳建仁今天赴立院進行食安報告，立委羅智強不滿陳建仁一再表示台中市政府不應公布檢驗不正確的數字，並表示「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊」。雙方吵的不可開交時，立法院長韓國瑜看不下去，出面打斷，並呼籲委員跟官員互相尊重。

陳建仁今天率領相關部會就「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備質詢。

羅智強質詢時，不滿陳建仁口頭報告，不斷強調食安問題過去有系統性問題，現在已大幅進步，他連珠砲反問陳建仁，2000年之後，「哪一年食物中毒人數最多？」「馬政府比較多，還是蔡政府比較多？」「食品查驗數量，馬政府比較多，還是蔡政府比較多？」

陳建仁表示，食物中毒原因有很多，以食物中毒反映食安不是正確數字。

沒等陳建仁回答，羅智強立刻接話表示，沒關係啦，早就知道你會這樣講，如果都跟食安無關，那就社會公評。

羅智強說，馬政府時期，食品中毒的人數，一年平均是5074人，蔡政府2016年到2022年是5469人，數學總懂吧。食品中毒跟致癌物質都是食安問題，不是嗎。不能說食品中毒的人數少叫系統性，食品中毒的人數多叫個案性。

他接著又說，食品查驗部分，馬政府每年平均72萬3782件，蔡政府每年平均是51萬1333件，「沒關係啦，食品中毒不重要，我接受啦。」不給馬政府公道評價，只會說馬政府做的比蔡政府爛。

陳建仁對此質疑羅智強用的基數不一樣，食品安全有很多情況，並強調，有問題時當然檢驗就會多，食品安全是有一定規則，「你將系統性問題給了不同定義。」

羅智強接著又說，依據陳建仁說法，就是認為檢出西布特羅不該那麼快公布，因為不科學嘛，「依照食安法第5條，監測發現有危害食安事件時，應採取必要措施，「哪一條有說因為驗出數值比較低就不能公布？」

陳建仁說，食安法沒有說檢驗不正確可以公布，幾次檢驗數據差10幾倍，「檢驗不正確可以公布嗎？法規是要正確檢查才能公布，這是基本知識」，「你說不是的話那我就沒話講了。」

羅智強不滿陳的回答，拉高分貝說，「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊！」

眼見雙方你來我往，互相拉高分貝試圖蓋過對方聲音，韓國瑜打斷雙方並宣布時間暫停，「拜託委員跟官員互相尊重，共同遵守相關質詢規定。」

陳建仁表示，科學情況就是，檢驗出來是正確數字才可以公布。羅智強指出，「我要跟你講的是法律」，如果覺得數值太低不能立刻公布，「寫在食安法第5條可不可以？」陳建仁說，要正確檢出，跟數字低不低無關。（編輯：林興盟）1130223