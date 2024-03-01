鄭文燦辦公室回應藍委指控：未稱台中實驗室污染

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（中央社記者范正祥台北1日電）國民黨立委羅廷瑋今天關切瘦肉精食安事件，質疑行政院副院長鄭文燦稱台中實驗室污染是事實的說法，傷害台中市所有認真檢驗公務人員。對此，鄭文燦辦公室今天澄清，鄭文燦日前受訪並未指稱台中市實驗室污染。

立法院會今天進行對行政院長陳建仁施政方針及施政報告質詢，台中市選出的立委羅廷瑋質詢時表示，根據報導，陳建仁指稱台中市食安實驗室污染是「有可能」，並點名鄭文燦曾稱，「不管用什麼方式表達，都不會改變台中市實驗室污染的事實」。

羅廷瑋質詢時問陳建仁，實驗室污染證據在哪裡，行政院有3種版本，「有可能」、「這是事實」，以及「沒有污染」，民眾如何知道哪個是正確答案。

陳建仁答覆，這事情需要靠專家委員會做最後認定，會議已經開完，報告要出爐，他並說明，如何認為「有可能」，是因為西布特羅實際進口只有0.8公克的量，散落在20幾個實驗室，在上游所有樣本檢驗900多個肉品，都沒有看到西布特羅，不排除有污染的可能性。

羅廷瑋呼籲，應秉持科學的態度，等專家來判定，而不是在此之前，有人大言不慚說這是事實，傷害台中市所有認真檢驗的公務人員。

陳建仁則表示，有些人在接受媒體訪問時的回答，要看回答的時間，看在哪個時程做的結論。羅廷瑋強調，科學講數據，有證據應直接講明，如果沒有證據，講的人應該道歉，甚至講的人應該下台。

針對羅廷瑋質詢時提及鄭文燦的說法，鄭文燦辦公室今天澄清，鄭文燦2月26日接受媒體聯訪，有關食安議題的受訪內容逐字為：「目前所有檢體也只有台中食安實驗室這一塊豬肉驗出，這個事實已經確認了，那不管用什麼表達方式，都不會改變這個事實。」鄭文燦當日受訪，並未指稱台中市實驗室污染。（編輯：林克倫、張若瑤）1130301