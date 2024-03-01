政院核定桃園捷運棕線綜合規劃 中央負擔逾半數

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院長陳建仁今天核定通過桃園捷運棕線可行性研究及綜合規劃報告，桃園捷運棕線規劃總經費為新台幣456.49億元，中央負擔238.42億元、地方分擔218.07億元；桃園市政府力拚8年後通車。

行政院副院長鄭文燦今天在臉書指出，陳建仁今天核定通過桃園捷運棕線可行性研究及綜合規劃報告，桃園捷運棕線全長11公里，設置7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可以串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈，讓北桃通勤人口多一個選項。

桃園市政府去年底在交通部審查通過「桃園捷運棕線綜合規劃」報告時曾表示，待行政院核定後即可展開實質建設作業，力拚核定後8年通車為目標。

曾任桃園市長的鄭文燦在臉書提及，9年前便決定推動桃園捷運棕線，但一路上遇到交通部評估運量不足、地方民意希望市區段改採地下化、系統由輕軌改為中運量等情形，好事多磨，直至他擔任行政院副院長後，多次主持捷運棕線的專案會議，並且選擇讓桃園市政府財務負擔較低的方案。

他表示，桃園捷運棕線綜合規劃總經費為456.49億元，包含輕軌改中運量增加81.21億元、地下化增加111.78億元以及物價調整增加67.91億元等，經過他協調後，增加費用都納入總經費依照比例分攤，最後是中央負擔238.42億元、地方分擔218.07億元，扣除自償性經費126.52億元，桃園市政府在工期間合計編列預算為91.55億元，大幅降低桃園市負擔。

鄭文燦說，為找出最好的方案，他從市府期間到政院都費盡心力，全程協助完成核定，後續行政院也會協助地方政府儘速發包。

他說，過去擔任桃園市長規劃的「桃園軌道計畫三心六線」，現在除施工中的綠線、機場捷運延伸中壢、桃園鐵路地下化3大工程外，再加上桃園捷運棕線，整體計畫往前邁進一大步。（編輯：謝佳珍）1130301