捷運橘線踏勘 桃市府：已盤點場站、將初步規劃

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市捷運工程局今天完成捷運橘線路線踏勘。局長劉慶豐表示，已針對沿線場站、公有土地等進行盤點，將進行初步規劃並召開地方說明會。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，繼去年12月辦理捷運青線的13公里步行踏勘後，捷運工程局長劉慶豐今天率領市府相關單位及桃園捷運公司約40人，在顧問公司人員陪同說明下完成捷運橘線路線踏勘。

劉慶豐表示，捷運橘線整合了桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線兩條路線，總長約29公里，未來將串聯龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6個行政區，緩解桃園至中壢之間的交通擁擠問題，預估能服務的行政區總人口數約160萬人，占桃園市人口約70%。

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劉慶豐說，去年已經啟動了橘線的可行性研究案招標，並在今年1月完成發包；橘線未來將規劃銜接捷運綠線G10站、機場捷運A21站、捷運青線及台鐵平鎮站，興建後將能充分發揮路網效益，並將橘線從單一路線逐步推動與各捷運線交會形成的十字路網。

劉慶豐也說，經過今天的現場實地踏勘，已針對捷運橘線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益進行盤點；後續將進行初步規劃並召開地方說明會，期望及早納入民眾意見，完善捷運橘線的規劃成果。（編輯：林恕暉）1130125