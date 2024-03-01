立委建議提高原民保留地禁伐補償金 陳建仁支持

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（中央社記者林敬殷台北1日電）民進黨籍原住民立委伍麗華今天表示，原住民保留地禁伐補償條例上路後，如果禁伐補償金不提高，沒有配合期程同步上路，恐怕面臨很多人砍樹造林。行政院長陳建仁承諾，如果需要修法就來修法。

陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告並被質詢。

伍麗華表示，原住民守護山林千百年，直到2016年總統蔡英文上任後，原住民才開始領取禁伐補償金，上路以來也是且戰且走。

伍麗華說明，農業部林保署獎勵輔導造林，過去原住民很辛苦，造林20年只領到新台幣60萬元，連請工人都不夠，現在新的造林政策是6年最多可以領到60萬元，這是好事。既然新的造林政策，獎勵金提高很多倍，禁伐補償金若不提高，恐怕會面臨很多人砍樹造林。

伍麗華指出，如果法令沒有配合期程同步上路，慢個2年、3年，很可能這2年、3年就砍樹造林了，她之前質詢曾建議經費適度調升，目前進度如何。

原住民委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，依據原住民保留地禁伐補償條例規定，補償的面積及金額是明定在法律，要做法律的研議才能做進一步處理。陳建仁隨即表示，如果要修法就來修法。

伍麗華詢問，有關財源的部分，若從現行的每公頃3萬元，提高到5萬元，大約就要35萬元，主計長會支持嗎。

主計長朱澤民回應，如果符合法令，大家都認同並編列預算，當然就會來支應。

伍麗華也提到，經過她多年的建議，禁伐補償金終於不再動用原住民委員會的綜合發展基金，而是編列在原民會的公務預算，她感謝政府聽到族人的心聲並做出調整。（編輯：張若瑤）1130301