陳建仁：扎根性平觀念 預防家暴發生

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（中央社記者賴于榛台北4日電）國際婦女節將至，行政院長陳建仁今天參訪勵馨基金會林口服務中心時表示，期待未來持續向下扎根性別平權觀念，藉以有效預防家暴發生，也盼結合地方政府與民間組織力量，建構更全面社會安全網。

行政院今天透過新聞稿指出，陳建仁參訪勵馨基金會林口服務中心，感謝勵馨結合社會住宅空間，提供被害人居住服務，並串連自立服務、經濟就業及兒少照顧3大面向，並積極尋求外部資源及參與國際合作，讓遭逢困境的婦女及需要安置的孩子獲得最好的照顧。

陳建仁說，政府推動「強化社會安全網計畫」，就是要照顧社會上所有弱勢族群，透過協助地方政府與民間組織布建以家庭為中心的整合性服務方案，以及中長期庇護服務資源，提供受暴者人身安全、醫療處遇、司法協助及庇護服務等協助。

為有效預防家暴發生，他表示，除可從家暴受害人所遭遇的處境研擬相關對策外，也應持續加強學校「性別平權」教育，且台灣學生在公民認知素養、對於族群與性別平權及移民人權的支持度，以及對於環境保護的支持度等項目排名，均為全世界數一數二，未來如持續透過學校教育，向下扎根性別平權觀念，相信能有效預防家暴發生。

陳建仁指出，保護家暴受害人政府責無旁貸，一定會繼續與地方政府及民間組織攜手合作，做好家庭暴力防治工作，透過公私協力建構更全面社會安全網。（編輯：翟思嘉）1130304