立委指違規記點影響謀生 陳建仁：下週行政院會處理

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委王定宇今天質詢交通議題，認為有違規就該罰，但記點制會剝奪職業駕駛的謀生能力，請政府進行相關修法或行政命令的調整。行政院長陳建仁說，積極進行中，希望在下週院會（行政院會）處理。

去年6月30日上路的交通新制，擴大違規記點及檢舉項目，引起不少民眾抱怨；其中引起最多討論的是路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，計程車及貨車駕駛認為衝擊生計，還到交通部抗議。

立法院今天邀請陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

王定宇質詢時，說明基層民眾反映的交通議題及心聲，並指違法當然不對、違規當然該處罰，但當有一個人檢舉2萬件，檢舉達人已造成很多人的困擾時，應該要做一個處理。

王定宇說，另外考量交通安全與人命安全是至高無上的價值，他贊成違規就要罰，但在違規記點制部分，有人一家三餐都靠這張駕照，像是職業駕駛、小貨車送貨員等，記點制會剝奪一些基層人民的謀生能力。

綜合上述，王定宇請行政院跟交通部用最快的時間，進行相關修法或行政命令的調整。

陳建仁表示，這件事正積極進行中，希望在下週行政院會提出相關解決方案。（編輯：蘇志宗）1130301