王定宇：吾爾開希摔倒顱內出血 恢復很好需復健

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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立委王定宇今天說，六四學運領袖之一的吾爾開希，1個多月前從樓梯跌落，導致顱內出血，如今救回來了、恢復非常多，但還需要一段時間的復健。

吾爾開希於1968年2月17日出生於北京，籍貫是新疆自治區伊寧市、維吾爾族人。他在天安門事件爆發後流亡海外，之後定居台灣，成為中華民國國民。

王定宇今天在臉書撰文提到，1個多月前許多朋友突然聯繫不上吾爾開希，後來才知道，吾爾開希因為從樓梯跌落導致顱內出血、昏迷指數3，住在加護病房。

王定宇說，這1個多月，在醫療團隊的搶救及吾爾開希家人的悉心照顧，加上吾爾開希強韌的生命力，身體恢復的很好，只是還需要一段時間的復健。

王定宇最後提到，今天到吾爾開希的家中聊了一下，一切都如同窗外的陽光一樣，充滿希望。

此外，王定宇接受中央社記者訪問指出，他與吾爾開希的家人多年來都有聯繫，吾爾開希出事後就想去探望，但吾爾開希覺得自己不好看，不想給別人看，才改約到今天。

王定宇表示，吾爾開希今年1月發生意外，當時非常嚴重、狀況很差，到上週半邊身體還不能動，如今恢復很好；今天不用人攙扶就可以慢慢走路，這樣的恢復情形連醫生都覺得是奇蹟，生命力十分強韌。

王定宇說，吾爾開希的腦部有點受損，未來還要面對長時間的復健，包括記憶及行動的恢復等，而吾爾開希的經濟狀況確實也不好，「我們這些好朋友要幫他忙」。（編輯：林克倫）1130217