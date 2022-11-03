吾爾開希：武統台灣不見得符合中共統治利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北3日電）立法院人權委員會秘書長吾爾開希今天在奧斯陸自由論壇上表示，現在的狀態有點像文革，但不同的是中國政權已成世界上最大的專制政權，但武統台灣不見得符合中共的統治利益。

對於現在中國大陸是否處於文革前夕？吾爾開希今天在奧斯陸自由論壇的記者會上指出，現在的狀態是有點像文革，但跟文革時期不同的是，中國政權已成為世界歷史上最強大的專制政權，這與當初文革時期毛澤東的共產黨政權不同。

吾爾開希指出，現在與過往文革時期的相同點是高度集權，領導人的個人意志往往會左右國家走向。

不過，他認為，台灣最關心的議題應是所謂武力統一台灣，但武統台灣對於共產黨統治利益不見得完全吻合。

吾爾開希說，不斷強調「要武統」才是符合中共的統治利益。

他認為，台灣應給中國大陸傳達訊息是：「我不怕你」，只有不斷強調「我不怕你」，它才會從統治利益出發，思考它的行動是否能達到統治利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中國大陸恐步入「文革化」，對香港與台灣的影響？香港政治運動家鄺頌晴指出，中國大陸以「一國兩制」之名在香港行「一國一制」之實，以及想要統治台灣等，都是中共總書記習近平想達到的歷史遺產。她認為，香港政權會持續更加高壓。

香港民主運動家羅冠聰則說，他個人觀察習近平在政治上的野心極端膨脹，台海局勢也越來越緊張。但同時，與台灣站在一線的盟友也提出國際社會的支持。他認為，台灣應在各方各面做好準備，因應可能發生的不同劇本。（編輯：唐佩君）1111103