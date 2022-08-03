裴洛西會見民運人士 共同語言是自由民主人權

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）美國眾議院議長裴洛西下午在景美人權園區會見民主、民運人士。吾爾開希會後表示，台美的共同語言是自由、民主與人權，「我們會冒死捍衛這份自由」，這番話得到裴洛西的認可。

裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午前往位於新店的景美人權園區會見民運人士吾爾開希、銅鑼灣書店店長林榮基、台灣非政府組織工作者李明哲，以及財團法人達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參等人。

下午1時，約有300名警力部署在景美人權園區，鄰近園區的路口則聚集著抗議團體。

這場會面超過1小時，談及中國民主運動、香港、西藏、維吾爾人權等議題。

吾爾開希會後受訪時說，與裴洛西認識30多年來，這是「第一次在台灣、在流亡期間接納我的國家來歡迎她，感到非常高興。」

吾爾開希表示，台灣與美國，他與裴洛西之間的語言是自由、民主與人權。台灣人吸入與呼出的都是自由，「我們知道，因為這份自由是我們爭取來的，我們會冒死捍衛這份自由。」這番話也得到裴洛西的認可。

吾爾開希也提及，今天身兼人權會主委的監察院長陳菊也在現場，他也介紹了陳菊當年在這裡被判處無期徒刑；陳菊的勇敢，也贏得在場與會人員的認可。

林榮基會後受訪時說，現在有許多香港抗爭的年輕人沒有辦法離開香港，還有留在台灣卻沒有辦法取得身分證的香港人。昨天英國政府公告，年輕人的爸媽一方有BNO（英國國民海外護照），就能允許移民英國，但如果這些抗爭的年輕人爸媽也沒有BNO的話，這些人到底要如何離開？

林榮基表示，「希望美國能夠幫助這些反抗的年輕人」。

李明哲會後則低調表示，今天是來感謝裴洛西，且有提及中國議題，但其他事情由主辦單位統一發言，不回答記者的提問。

格桑堅參表示，會面時主要講的是西藏議題，西藏近期發生3起自焚事件，西藏現狀越來越糟糕，中共總書記習近平的治藏政策是赤裸裸的民族同化、宗教滅絕、文化滅絕。

格桑堅參說，大量漢人移民到西藏，以「特殊照顧」西藏的名義，所謂包吃包住包學費，把西藏的所有小孩寄宿在其他地方，遠離自己的民族、父母、語言文化與宗教信仰，以達到中華民族命運共同體。他希望這種中共政策，能引起美國與西方國家的關注。

他說，裴洛西他們也承認西藏狀況每況愈下。

台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏今天也出席見面會。他會後表示，有討論濟州島上遭受中國迫害的基督教徒營救問題。

這場見面會是裴洛西訪台最後的行程，稍早她已前往機場，準備離台。（編輯：楊昇儒）1110803