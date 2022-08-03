吾爾開希談裴洛西訪台：調整世界格局的起頭

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民運人士吾爾開希與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）相識30餘年。圖為他（右）和裴洛西（左）於哈佛大學當年舉行的「六四」10週年紀念活動上，和美國人權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）的遺孀金恩夫人（Coretta King）合影。（吾爾開希提供）中央社記者呂佳蓉傳真 111年8月3日

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，與她有30多年交情的民運人士吾爾開希表示，裴洛西投身政治的要求與定位是人權和民主自由，訪台是美國對中政策調整的結果，也是調整世界格局的起頭。

「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。1991年9月4日，裴洛西（Nancy Pelosi）在六四天安門事件爆發兩年後，在天安門廣場上拉著一幅黑底白字的布條，狠踩北京紅線，聲援中國民主運動。從這一舉動開始，民主、人權成為裴洛西身上的標記。

吾爾開希今天接受中央社訪問時談起與裴洛西相識的機緣。他回憶，1989年六四天安門屠殺後，他成為中國追殺通緝令上的學生領袖，展開逃亡。初到美國，就對才剛成為議員的裴洛西留下深刻印象。

吾爾開希說，「因為她（裴洛西）對六四的真摯情感投入，能感受她對於見到我，可能回想起在電視上看到屠殺的那種激動。」

吾爾開希表示，裴洛西對他在美國時給予民運人士各種各樣的幫助，舉凡生活上的、身分上需要辦簽證的，裴洛西都很願意伸出援手。

他說，「她是非常親切的好朋友」，非常善待人。2010年在奧斯陸見面，裴洛西還給他大大的擁抱，「很親切的把我介紹給她的家人」。

在面對中共與紀念六四天安門事件，裴洛西好幾次讓吾爾開希印象深刻。

1999年六四事件10週年，中國民主基金會在哈佛大學主辦了3天的紀念活動。吾爾開希說，裴洛西3天全程參加，非常罕見。

他說，美國前總統柯林頓時期欲給中國最惠國待遇，以及解除經貿與人權掛鉤，雖然柯林頓與裴洛西都同為民主黨，但是裴洛西的立場跟「我們一樣」，「我們是持反對意見」，以及反對北京申奧，裴洛西都是堅定的盟友。

他回憶，「2010年裴洛西受邀參加劉曉波的諾貝爾和平獎頒獎典禮，這也是相當獨特的姿態」。

吾爾開希提及，2019年六四事件30年，裴洛西在美國一場聽證會上作證，這也是極為罕見的動作；另外，裴洛西在眾議院主持一個關於六四對中共的譴責議案，且堅持要求倡議等等的作風行動，都讓吾爾開希覺得裴洛西的表現是「超酷的」、是「很厲害的」。

吾爾開希說，由於裴洛西不懼強權、鐵娘子的作風，因此今年4月傳出本要訪台的裴洛西因確診而無法來台時遭人非議，「這是太不懂裴洛西了」，他絕對相信她身體好了以後會來台灣。

談及此次裴洛西訪台，他認為，這次的訪台不是偶發事件、也不是個人事件，而是美國過去幾年對中政策調整的直接結果。

吾爾開希說，美國50年以來實行的對中政策是季辛吉主義的綏靖政策，裴洛西訪問台灣是美國整體對中政策調整的一環，也是整個調整世界格局的開始，「大戲才開始」。

這一次裴洛西來台，吾爾開希說，若能見到她，「我會跟她說歡迎，台灣是我選擇的國家，能夠在台灣跟她說welcome to my country，覺得挺有意義。」

他表示，若能見到裴洛西，「我會跟她講台灣多麼了不起」，也會批判美國過去的綏靖政策對台灣有多麼不公平，希望裴洛西能夠修正美國過去政策；此外也會提及維吾爾與中國民主運動等議題。

吾爾開希提到，哈佛大學六四事件10週年紀念活動上，裴洛西與他曾和美國人權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）的遺孀金恩夫人（Coretta King）合影。這次若能在台北碰面，會帶著這張照片去見裴洛西。（編輯：周慧盈）1110803