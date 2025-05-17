不躲兵役被讚楷模 畢書盡：當兵是義務

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（中央社記者王心妤台北17日電）藝人陳零九、陳大天、大根等人涉躲兵役引來批評聲浪，而韓國藝人畢書盡2011年取得中華民國籍後，配合服役1年，網友稱讚楷模。他今天表示，「我覺得當兵就是義務。」

畢書盡與男團ARKis今天出席2025 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，畢書盡因身體不適取消表演環節，ARKis則演唱「淚之騎士」和「末日有我」，大雨澆不息現場歌迷熱情。

畢書盡會後受訪，聽到被網友稱讚是藝人服役的楷模，他表達感謝，並說「我覺得當兵就是義務，當時也是收到通知就馬上去。」他分享，當兵時認識了一些好學弟、學長跟長官，過程中也沒有因為是藝人被差別待遇。

ARKis隊長Alex及成員禾雁凱都已經服完4個月的兵役，Alex笑稱是難忘的回憶，希望大家都要體驗看看，就像當時連長希望他們做出魚池景觀，常常都要挖土。

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禾雁凱則說，難忘當時被蚊子咬，「本來很怕當兵，想說真的要剃光頭嗎？但當完後覺得蠻值得體驗的。」

另一名屆服役年齡的成員Jun表示，目前因延畢還沒服役，現在正努力讓學分達標，收到兵單會馬上入伍，「當兵是義務，必須要完成」。（編輯：吳素柔）1140517