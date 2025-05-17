加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／拒撤國旗挺台灣！布拉格書展支持民主
首頁 / 娛樂

不躲兵役被讚楷模 畢書盡：當兵是義務

2025/5/17 19:03（5/17 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Hit Fm聯播網17日舉辦2025 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，藝人畢書盡（後排中）跟男團ARKis出席活動並跟粉絲互動。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
Hit Fm聯播網17日舉辦2025 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，藝人畢書盡（後排中）跟男團ARKis出席活動並跟粉絲互動。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北17日電）藝人陳零九、陳大天、大根等人涉躲兵役引來批評聲浪，而韓國藝人畢書盡2011年取得中華民國籍後，配合服役1年，網友稱讚楷模。他今天表示，「我覺得當兵就是義務。」

畢書盡與男團ARKis今天出席2025 hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，畢書盡因身體不適取消表演環節，ARKis則演唱「淚之騎士」和「末日有我」，大雨澆不息現場歌迷熱情。

畢書盡會後受訪，聽到被網友稱讚是藝人服役的楷模，他表達感謝，並說「我覺得當兵就是義務，當時也是收到通知就馬上去。」他分享，當兵時認識了一些好學弟、學長跟長官，過程中也沒有因為是藝人被差別待遇。

ARKis隊長Alex及成員禾雁凱都已經服完4個月的兵役，Alex笑稱是難忘的回憶，希望大家都要體驗看看，就像當時連長希望他們做出魚池景觀，常常都要挖土。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

禾雁凱則說，難忘當時被蚊子咬，「本來很怕當兵，想說真的要剃光頭嗎？但當完後覺得蠻值得體驗的。」

另一名屆服役年齡的成員Jun表示，目前因延畢還沒服役，現在正努力讓學分達標，收到兵單會馬上入伍，「當兵是義務，必須要完成」。（編輯：吳素柔）1140517

畢書盡
畢書盡開唱後吃泡麵犒賞自己 新作獻醫護
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：