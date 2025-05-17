加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
一週大事／俄烏首次和談達成什麼協議？國際反應為何？
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

墨爾本男子助烏克蘭作戰遭俄判刑13年 澳洲譴責虛假審判

2025/5/17 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉17日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天譴責俄羅斯法庭判處1名澳洲公民13年徒刑，罪名是他和烏克蘭軍隊一起作戰。

路透社報導，在烏克蘭東部受俄羅斯控制的一塊地區，當地州檢察官昨天宣布，33歲澳洲男子詹金斯（Oscar Jenkins）因以僱傭兵身分參與武裝衝突，被俄羅斯法院判決有罪，他將在1座最高安全等級監獄服刑。

澳洲媒體今年稍早報導，原本在墨爾本擔任教師的詹金斯去年遭到俄羅斯俘虜，當時他正在為烏克蘭軍隊服役；他還被拍下1段影片，片中身穿作戰服的詹金斯被詢問是否為僱傭兵。

黃英賢（Penny Wong）今天透過聲明表示，澳洲政府對於詹金斯受到的「虛假審判和13年徒刑感到震驚」。

黃英賢長期以來嚴厲批評俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭。她在聲明中說：「詹金斯先生是烏克蘭正規國家軍隊的正式服役人員，因此他是戰俘。」

黃英賢並表示：「澳洲政府已明確告訴俄羅斯，詹金斯先生必須獲得戰俘應有的保護。俄羅斯有義務遵循國際人道法對待他，包括給予人道待遇。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她還說，澳洲政府將與烏克蘭及紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）合作，來促進詹金斯的安康和釋放。

在西方援助烏克蘭的行動當中，澳洲是不屬於北大西洋公約組織（NATO）但貢獻最多的國家之一，多次提供烏克蘭援助、彈藥和國防裝備。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140517

黃英賢
為拍片抱走袋熊媽媽寶寶 澳外長向美網紅發警告泰國遣返維吾爾人 路透：美加曾表達庇護意願
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄烏會談未達成停火 烏克蘭爭取西方盟友對俄施壓
30
更多編輯台推薦新聞：