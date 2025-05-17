加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
一週大事／俄烏首次和談達成什麼協議？國際反應為何？
首頁 / 生活

台灣推深度鐵道之旅 海風號觀光列車前進檳城

2025/5/17 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）台灣旅展16日在馬來西亞檳城開幕，由大馬藝人娜比拉．拉扎利（Nabila Razali）擔任穆斯林旅遊大使。今年旅展以「海風號觀光列車」鐵道之旅為推薦亮點，結合穆斯林友善設施，讓馬來西亞旅客體驗多元文化魅力。

馬來西亞檳城台灣旅展16日登場，為期3天。檳城人口約177萬，華裔人口約占70%；馬來西亞約7成以上人口是穆斯林，是台灣在東南亞推廣穆斯林旅遊重要市場。

駐馬來西亞代表葉非比致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後旅遊型態多元化，馬來西亞旅客對台灣旅遊需求也日新月異，除自然美景、購物天堂與夜市美食的經典魅力，越來越多年輕旅客選擇走訪祕境體驗。

她指出，台灣積極推動穆斯林友善旅遊，全台有逾400家清真認證餐廳與旅宿。台灣去年再度榮獲「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，希望讓馬來西亞穆斯林朋友體驗台灣多元文化與美好風情。

觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，海風號觀光列車是台灣鐵道旅遊全新亮點，這班列車沿東北部壯麗的海岸線行駛，旅客途中欣賞蔚藍太平洋的壯麗海景，體驗獨具風情的慢活旅程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，穆斯林旅遊大使娜比拉有「馬來西亞蔡依林」美稱，希望號召更多馬來西亞穆斯林赴台灣旅遊。

馬來西亞與台灣長久以來擁有深厚友誼與密切交流。觀光署駐吉隆坡辦事處統計，台灣是許多馬來西亞旅客熱門旅遊目的地，COVID-19疫情後，雙邊觀光人次迅速回溫，去年超過46萬名馬來西亞國籍旅客造訪台灣；台灣來馬旅客量也成長超過36%。（編輯：陳妍君）1140517

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：