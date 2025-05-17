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八方藝術生活節市集台中登場 展現新住民創作

2025/5/17 17:44（5/17 17:56 更新）
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由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，其中藝術市集一連2天在台中舉辦，邀集台灣新住民與多國文化背景，共17組創作者與品牌共同參與。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，其中藝術市集一連2天在台中舉辦，邀集台灣新住民與多國文化背景，共17組創作者與品牌共同參與。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節今天登場，由藝術市集一連2天在台中打頭陣，邀集新住民與多國文化背景的藝術創作者參與，盼促進社會對多元文化的認識與尊重。

生活節由國美館、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、壹元書院與台中YMCA共同舉辦，除舉辦市集，也有藝術展覽與藝文講座等活動。

活動總策劃賴慕芬告訴中央社記者，生活節推動文化理解、激發創意交流，實踐新住民與在地社會的共融共榮，17、18日先由藝術市集打頭陣，24日將由新加坡藝術家黃意會開展，邀請大眾走進國美館，聆聽藝術家的創作故事，盼促進社會對多元文化的認識與尊重。

市集邀集來自台灣與多國文化背景，共17組創作者及品牌共同參與。其中，來自中國上海的新住民卞健文，取得寶石鑑定資格後創立「玩易寶石」，作品設計融合東方古典與當代簡約，展現工藝美學。

卞健文說，自己是新住民，發現有些同鄉要顧孩子無法上班，便會找來中國來的新住民姊妹一起做手工，也彼此互相扶持。

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另外，來自台中東勢的「細手物染工作室」，由越南新住民阮芳鴛與在地客家團隊合作，以植物藍染技術創作手工藝品，體現文化共生精神。

阮芳鴛說，她剛接觸藍染本來覺得很麻煩，之後發現藍染是藝術品、文化傳承，她嫁來客家庄想推廣客家文化，便帶著越南、印尼的新住民們一起打拚。（編輯：李亨山）1140517

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由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，來自中國上海的新住民卞健文（圖），取得寶石鑑定資格後創立「玩易寶石」，與同鄉姊妹互相扶持。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，來自中國上海的新住民卞健文（圖），取得寶石鑑定資格後創立「玩易寶石」，與同鄉姊妹互相扶持。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，來自台中東勢的「細手物染工作室」，由越南新住民阮芳鴛（中）與在地客家團隊合作，以植物藍染技術創作手工藝品，體現文化共生精神。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
由國立台灣美術館等單位舉辦的八方藝術生活節17日登場，來自台中東勢的「細手物染工作室」，由越南新住民阮芳鴛（中）與在地客家團隊合作，以植物藍染技術創作手工藝品，體現文化共生精神。中央社記者蘇木春攝 114年5月17日
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