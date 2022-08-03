裴洛西訪立院獲朝野黨團歡迎 柯建銘讚勇者無懼

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（中央社記者王揚宇台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天拜訪立法院；各黨團總召會後受訪時，均代表其所屬政黨對裴洛西來訪表達肯定及歡迎，民進黨團總召柯建銘更讚裴洛西堅持價值與理念，勇者無懼。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台訪問，今天上午拜會立法院，與立法院副院長蔡其昌及民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及時代力量立法院黨團總召邱顯智等人會面。

在蔡其昌及裴洛西發表公開談話後，會議轉為閉門會談；裴洛西離開立法院時並未受訪，而柯建銘等人先後接受媒體聯訪，談到他們在會中的發言情形。

柯建銘指出，對於裴洛西的來訪，他代表民進黨表示感謝與肯定，而他了解裴洛西過去所做的努力及對價值的堅持，永遠站在強勢者的對立面，也長期堅持一個理念與價值，勇者無懼。

對於兩岸緊張關係，柯建銘提到，他讓裴洛西知道台灣國會所做的努力，包括通過國安五法、反滲透法等；在人權議題上，也修正通過促轉條例、政治檔案條例等，這是台灣告別過去威權時代，走向民主自由人權的重要指標。

柯建銘說，裴洛西應該能感受台灣民眾對她的歡迎，相信未來如何深化台美之間的合作及安全，是大家的目標。

曾銘宗表示，他要代表國民黨及國民黨主席朱立倫歡迎裴洛西的到訪，而她的到訪，凸顯美國對台灣自由民主的支持，也希望裴洛西能帶來台海的穩定與和平；國民黨會跟中華民國及友好的民主同盟國家站在一起，一起維持亞太地區的和平穩定，捍衛中華民國。

曾銘宗指出，不管是國民黨團還是其他黨團，在會中都提到希望強化有關經濟、供應鏈的合作，尤其是IC製造有關積體電路部分，而中華民國台積電最強，大家都希望加強合作。

邱臣遠說，對於裴洛西訪團來訪，他要代表民眾黨跟台灣民眾黨主席柯文哲，歡迎他們來台；感謝美國一直以來對台灣民主自由價值的支持，他在會中向訪團成員表達民眾關心的幾個議題，包括民主自由價值的捍衛、區域和平安全穩定、促進經濟發展等。

邱顯智指出，台灣人民竭誠歡迎裴洛西訪台，他在會中提到台灣與中國不同之處，例如台灣律師可以參選進入國會，中國的維權律師處境卻很困難等；他表示，希望未來立法院長游錫堃能夠帶領跨黨派立委到美國國會進行正式訪問，也希望總統蔡英文到美國做國是訪問，而裴洛西聽完他的說法後，看起來非常高興。

此外，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政受邀出席這場活動，他在會中說，在中國的警告跟威脅下，裴洛西還是堅持來台訪問，這傳遞一個非常重要的訊息給亞太、印太地區，就是民主國家不會屈服中國的威脅與壓力，專制國家不應該要求其他國家的人誰能來、誰不能來。

羅致政也提到，現在對台灣等民主國家的挑戰，不只是如何擴大民主的問題，也要去捍衛民主，因為威權專制國家利用民主自由人權，弱化民主國家的自由與民主，因此在民主與安全間，要取得一個平衡，最好的作法是要透過民主的立法；裴洛西聽完他的發言後，認為這些議題很重要，也認為自由和民主是一體兩面。（編輯：趙蔚蘭）1110803