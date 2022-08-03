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超商電子看板遭駭 經部促提高網路安全

2022/8/3 12:49
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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）統一超商多間門市電子看板遭駭，經濟部今天表示，超商電子看板遭有心人士入侵進行政治操作，對此表達遺憾與譴責，已即時與各超商、超市業者聯繫，並適時提供必要協助，保障商業環境正常運作。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，全球高度關注，上午台灣多間統一超商門市電子看板顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」字樣，業者回應遭不明來源干擾播放訊息，要求廠商修復後門市正常營運。

經濟部發布新聞稿表示，已即時與各超商、超市業者聯繫，也表達願意隨時提供協助，目前情況為某超商電子看板確實遭駭，仍需時間修復，目前先關閉電子看板，由廠商持續維修中，各門市營運皆未受影響。

經濟部說明，已與各超商超市保持密切聯繫，提醒業者提高網路安全保護及即時監控，並適時提供必要協助，保障商業環境正常運作。

經濟部強調，超商電子看板也是業者商業營運的一環，卻遭有心人士入侵，作為政治操作，經濟部表達遺憾與譴責。（編輯：張均懋）1110803

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