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台鐵看板出現謾罵裴洛西字眼 初判廠商網路被駭

2022/8/3 12:46（8/3 12:51 更新）
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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣、汪淑芬高雄3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台，今天上午台鐵新左營站的廣告看板，出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼，初步研判是廠商網路被駭。另高雄有超商看板也出現異狀，警方偵辦中。

大約上午10時，有民眾發現新左營站的一處看板，出現形容裴洛西是老巫婆的攻擊性字眼。

台鐵接受中央社記者訪問表示，新左營站的廣告看板，是由台鐵高雄貨運服務所出租給廠商，相關設置和出租內容等由廠商處理，已請廠商進一步了解是何情況，目前已先斷電處理，初步研判是遭駭客入侵。

台鐵新左營站長劉俊哲說，這面電子廣告是租給外包廣告商，由於廠商網路並非是用台鐵內部系統網路，而是連接一般網路，因此初判是廠商網路被入侵。

劉俊哲說，上午10時有剪票員工跟旅客發現看板有異，當下就先聯絡廠商將電子看板關閉至今，廠商也正在調查原因，後續會再檢討系統資訊安全，暫不影響售票系統運作。

台鐵說，上午接獲通知後，立即先斷電處理，並請資產開發中心通知廣告公司，做好防駭處理後才會將看板復電。有關車站列車時刻表的看板，都嚴謹防駭防護。

民進黨高雄市議員邱俊憲今天也在臉書發文表示，一早，就接到許多人反映，看到大家日常生活中的便利商店，出現了謾罵訊息，他已要求警政單位主動積極了解查處。企業體初步回應是「廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常。」

邱俊憲接受中央社記者訪問表示，他已通知警方，警方表示正在偵辦中。邱俊憲說，若是惡意的、有系統的駭客入侵，就是嚴重的資安問題，是資訊戰的一種，在高雄的便利商店也出現了許多這樣的狀況，他已要求市政府要積極釐清。（編輯：謝雅竹）1110803

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