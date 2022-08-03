共軍發布影片 稱在台灣周邊已展開軍事行動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台。中國軍方3日發布影片，指2日晚間東部戰區已陸續在台灣周邊展開系列聯合軍事行動。（圖取自中國國防部發布微博weibo.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台，中國官媒宣布蘇35戰機穿越台灣海峽但被指出是假訊息。中國軍方今天再發布影片，指2日晚間東部戰區已陸續在台灣周邊展開系列聯合軍事行動。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵台之際，央視報導稱，中共空軍蘇35戰機「正在穿越台灣海峽」。中華民國國防部晚間則強調「此為假訊息，並非事實」，並指國軍縝密整備各項計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國安。

中國國防部官方微博「國防部發布」今天則公布一段現場影片，指2日晚開始，東部戰區陸續在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，包括在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，以及將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。

東部戰區副參謀長顧中在影片中表示，這次聯合軍事行動是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。

中共解放軍隨昨晚11時也宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

對照海圖，這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。

環球時報也發布最新社評表示，中方的反制不會只是一次性動作，而是長期、堅決、穩步推進的組合行動。近年來每一次美台的挑釁，中國反制都以進一步加強對台海的實控為結果，這一次也不可能例外。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110803