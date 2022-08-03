中國駐美大使向美抗議 指裴洛西訪台影響極壞

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台，引發中國強烈不滿。中國駐美大使秦剛昨天向美國抗議，稱此舉是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極惡、危害極大、影響極壞。

根據中國駐美國大使館官網發布，針對裴洛西訪台一事，秦剛於美東時間8月2日下午，向美國國家安全會議和國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議。

據發布，秦剛向美國表示，裴洛西「竄訪」台灣，是美國在台灣問題上消極動向的重大升級，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

他稱，此舉是「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極惡，危害極大，影響極壞。」中方對此予以強烈譴責和強烈抗議。

秦剛說，一個中國原則是中美關係的政治基礎和處理台灣問題最根本的遵循。「美國會作為美國政府組成部分，理應嚴格遵守美政府的一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來。」

他指出，美方多次重申不改變一中政策、不支持台獨等承諾。現在卻派政府三號人物「竄訪」台灣、挑釁中方。事實證明「背信棄義、引發危機、破壞台海和平穩定的不是別人，正是美方。」

秦剛重申，中方嚴正敦促美方停止打「台灣牌」搞「以台制華」，立即糾正錯誤做法，管控和消除裴洛西「竄訪」台灣的惡劣影響，不得進一步採取危險、挑釁舉動侵犯中國主權和安全，以實際行動落實美國總統拜登的「四不一無意」承諾。（編輯：陳沛冰）1110803