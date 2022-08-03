總統將頒裴洛西特種大綬卿雲勳章 表彰卓著貢獻

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西所率領訪問團，將頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻；隨後將在台北賓館午宴接待。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台訪問，她今天上午率團拜訪立法院，因立法院長游錫堃確診隔離中，由立法院副院長蔡其昌代表接見，並與朝野黨團代表進行閉門會談。

裴洛西此行將與蔡總統會面，外界高度關注，據了解，蔡總統今天上午除在總統府接見裴洛西一行外，也將頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。

蔡總統上午10時30分在總統府接見裴洛西後，雙方將進行閉門會談；原訂10時50分在總統府舉行的裴洛西媒體互動會，預計延後30至50分鐘，屆時將由外媒、日媒，以及台灣媒體代表提問共3個問題。（編輯：張均懋）1110803