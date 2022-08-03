裴洛西訪立法院 優勢警力維安各團體陳情

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（中央社記者劉建邦台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵台訪問，今天上午拜訪立法院。統派、獨派團體分別在立法院旁陳情，北市警局規劃大批警力維安，警政署長黃明昭到場了解狀況。

裴洛西今天上午8時47分抵達立法院，從立法院正門進入，並向在場媒體揮手致意後，走上2樓大會客室。

而統派、獨派團體上午8時許就分別聚集在立法院旁青島東路、濟南路一段表達訴求。統派團體包含中華統一促進黨、統一聯盟黨、勞動黨等，獨派則有台灣國等。

警方從上午起就在立法院周邊部署大批警力及管制附近路段，並把不同意見陳情團體分別規劃至不同路段，過程中曾發生零星衝突，包含統派團體表達訴求時，有台灣國等成員企圖進入管制區域，被優勢警力架離。

另一方面，統促黨總裁張安樂（白狼）也在支持者簇擁下到場，但因統派團體未申請集會，台北市警察局中正一分局現場舉牌2次後，統派團體各自散去，至上午9時30分，各團體已離開現場。

警政署長黃明昭也到場了解狀況，並由台北市警察局長楊源明等官警陪同。（編輯：張雅淨）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團訪台，並下榻台北市君悅酒店，3日一早裴洛西便離開君悅酒店，圖為飯店外維安的員警撤離。中央社記者王飛華攝 111年8月3日