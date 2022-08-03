裴洛西訪台 人民日報頭版：統一決心堅如磐石

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（中央社台北3日電）美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，北京方面嚴厲表達不滿。中共官媒人民日報今天的頭版刊登「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石」繼續表達立場。

針對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，今天人民日報的頭版刊登上述文章，表達中國方面一貫的立場。

這篇文章大力抨擊美方讓裴洛西訪台，指美方「沒有誠信」、「說一套、做一套」，美方一再重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。但裴洛西訪台，將美方政治承諾拋諸腦後，讓國際社會看清，誰在改變台海現狀、破壞中美關係與損害地區和平穩定、國際秩序。

文章又判定，裴洛西訪台，是美方歪曲虛化掏空一個中國原則的又一危險行徑。美方一面把「維護台海穩定」、「維持台海現狀」、「給美中關係設置護欄」掛在嘴邊，一面又任裴洛西訪問台灣，在台海製造風浪，給中美關係製造新的嚴重困難。

文章稱，這只能說明美方的真實目的就是要打「台灣牌」、搞「以台制華」，遏制中國發展。

文章最後篇幅重申中國大陸對台的立場，包含兩岸同屬一中，台灣問題涉及中國核心利益，批判台獨、反對外部勢力等，又說「美方變本加厲搞『以台制華』，將台海局勢推向進一步緊張，必將付出沉重代價。」

裴洛西昨天晚間抵達台灣後，中國展開密集的文攻武嚇，以及禁止台灣柑橘類水果、白帶魚等產品。北京昨天晚間由中國外交部、國台辦發表的聲明，回應層級均升級。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110803