更多編輯台推薦新聞：
滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美全力挺台灣 參院擬立法列為主要非北約盟國
首頁 / 政治
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台17/234
首頁 / 政治

裴洛西抵台訪問 王毅稱侵犯中國主權

2022/8/3 10:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天抵台訪問，中國外長王毅今天表示，這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，美國已成台海和平和地區穩定的最大破壞者。

根據中國外交部官網刊登王毅就裴洛西（Nanacy Pelosi）訪台發表的談話。王毅指出，裴洛西不顧中方嚴正交涉明目張膽訪台，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權。

王毅說，由此再次證明若干美國政客是中美關係的「麻煩製造者」，美國已成為台海和平和地區穩定的最大破壞者。

王毅並以4個不要幻想抨擊美國，分別是美國不要幻想阻撓中國的統一大業、美國不要幻想破壞中國的發展振興、美國不要幻想操弄地緣博弈把戲、美國不要幻想可以任意顛倒黑白。

他說，美方不論以什麼方式支援縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋紀錄。

王毅表示，在台灣議題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流。

他說，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，應立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

王毅表示，美方聲稱三權分立無法約束議會，還聲稱中國尋求統一是對台灣的威脅，但台灣完全是中國內政問題。

王毅重申，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報，「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。

不過裴洛西昨晚抵台後，隨即透過辦公室發布新聞稿表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未牴觸美國長年政策，也就是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國反對單方面改變現狀行為。

而立法院副院長蔡其昌今天上午以「台灣的朋友」稱裴洛西，她說，這是很大的讚美，代表國會的同僚接受這項殊榮。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110803

王毅
裴洛西訪台 王毅：公然在台灣問題上玩火 日中建交50週年 雙方外長擬面對面會談
裴洛西
蔡其昌譽「台灣的朋友」 裴洛西：很大的讚美 裴洛西訪台 人民日報頭版：統一決心堅如磐石
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
裴洛西訪台 人民日報頭版：統一決心堅如磐石