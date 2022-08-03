裴洛西抵台訪問 王毅稱侵犯中國主權

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（中央社記者3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天抵台訪問，中國外長王毅今天表示，這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，美國已成台海和平和地區穩定的最大破壞者。

根據中國外交部官網刊登王毅就裴洛西（Nanacy Pelosi）訪台發表的談話。王毅指出，裴洛西不顧中方嚴正交涉明目張膽訪台，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權。

王毅說，由此再次證明若干美國政客是中美關係的「麻煩製造者」，美國已成為台海和平和地區穩定的最大破壞者。

王毅並以4個不要幻想抨擊美國，分別是美國不要幻想阻撓中國的統一大業、美國不要幻想破壞中國的發展振興、美國不要幻想操弄地緣博弈把戲、美國不要幻想可以任意顛倒黑白。

他說，美方不論以什麼方式支援縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋紀錄。

王毅表示，在台灣議題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流。

他說，美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，應立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

王毅表示，美方聲稱三權分立無法約束議會，還聲稱中國尋求統一是對台灣的威脅，但台灣完全是中國內政問題。

王毅重申，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報，「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。

不過裴洛西昨晚抵台後，隨即透過辦公室發布新聞稿表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未牴觸美國長年政策，也就是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國反對單方面改變現狀行為。

而立法院副院長蔡其昌今天上午以「台灣的朋友」稱裴洛西，她說，這是很大的讚美，代表國會的同僚接受這項殊榮。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110803