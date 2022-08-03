Kolas：歡迎裴洛西來到無懼之國

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣，讚裴洛西為「無懼之人，歡迎來到無懼之國」。

kolas表示，自己雖然已經不是總統府發言人，不過許多外國媒體仍會請她以個人身分受訪。昨晚kolas接受CNN連線專訪表示，誠摯的歡迎裴洛西來訪，全台灣人民也都很開心在紛紛擾擾中，她最後能平安抵達。中華民國台灣是主權獨立的國家，任何國家都無權干涉她的行動與言論自由。

Kolas在臉書貼出訪問節錄指出，「這次裴洛西女士經由台灣東岸入境，東岸有重要的軍事基地，美軍與我們國軍一路守護她的飛航安全。

我們熱愛和平，但我們沒有把自身的安全依賴寄託在其他人身上，我們不求戰，但也針對最糟的情況做好萬全準備。台灣人並不孤單，我們也有能力為盟友堅守在島鏈前線。

中國，不只是台灣或美國的問題，而是全世界都得面對的問題。任何國家都不應該『恐懼』另一個蠻橫專制的強權。」

Kolas最後也在臉書提到，「昨晚，除了謝謝裴洛西女士的遠道而來外，也謝謝讓一切平安圓滿的國軍弟兄，以及無懼強權的國人。

德不孤，必有鄰，台灣與其它國家一同守護島鏈的安全。天又亮了，我們將與堅強的盟友們寫下新的歷史。」（編輯：黃世雅）1110803