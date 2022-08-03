總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影]
2022/8/3 10:46（8/3 11:04 更新）
總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）所率領訪問團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（圖取自presidentialoffice YouTube頻道網頁youtube.com）
（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，3日上午拜會總統蔡英文。蔡總統頒授特種大綬卿雲勳章表揚，並肯定裴洛西是台灣最堅定友人，來訪的議員也是美國重要領袖，此行展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。
蔡總統頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻；隨後將在台北賓館午宴接待。
蔡總統重申台灣應對變局的基本態度，第一、面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值。
第二、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。
第三、台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。1110803
影片來源：presidentialoffice
總統蔡英文3日在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）所率領訪問團，就台美合作及共同關切事務交換意見。上午訪團成員車隊抵達總統府。中央社記者郭日曉攝 111年8月3日
延伸閱讀裴洛西投書華郵 中共持續威脅台灣不能袖手旁觀裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮昔天安門拉布條 裴洛西：挺人權抗議中國不公平貿易裴洛西訪台行程一次看 上午10時30分晉見蔡總統【不斷更新】
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。