總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影]

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總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）所率領訪問團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（圖取自presidentialoffice YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，3日上午拜會總統蔡英文。蔡總統頒授特種大綬卿雲勳章表揚，並肯定裴洛西是台灣最堅定友人，來訪的議員也是美國重要領袖，此行展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。

蔡總統頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻；隨後將在台北賓館午宴接待。

蔡總統重申台灣應對變局的基本態度，第一、面對持續、刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，將堅守民主防線，希望和全世界民主國家團結合作，維護民主價值。

第二、台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，致力台海和平穩定，成為區域安全關鍵穩定力量，確保自由開放的印太地區，以及全球供應鏈的穩定發展。

第三、台灣是美國可靠、可信賴的合作夥伴，會持續和美國國會、行政部門在印太區域包括供應鏈等各層面合作，讓台美關係進一步提升。1110803

影片來源：presidentialoffice