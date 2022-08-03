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裴洛西訪台 華爾街日報籲積極強化台灣防禦

2022/8/3 10:49
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（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國眾議院議長裴洛西抵台訪問後，華爾街日報社論表示，北京不會輕易減少對台施壓，台美應更積極強化台灣防禦，美國對台軍售需要加快交付，特別是最能嚇阻侵略的武器。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日飛抵台北，成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。華爾街日報社論寫道，裴洛西專機平安降落值得慶幸，但更大的考驗在訪問結束後，而且不能單憑中方回應作為判斷。

社論寫道，裴洛西訪台計畫曝光後，中國政府多次出言威脅，裴洛西按計畫赴台是正確之舉，因為「那些說此時『不宜』訪台的人沒辦法告訴我們何時是北京能容忍的『正確』時機」。

裴洛西抵台後，中國外交部聲稱台海面臨新一輪緊張根本原因是「台灣當局和美方不斷改變現狀」。

華爾街日報社論反駁，企圖改變台海現狀的是中共總書記習近平。中國過去50年在多份公報同意和平是兩岸統一唯一方式，如今卻不斷釋放必要時不惜動武的訊號。對習近平來說，難題在於他在海內外變得更威權，台灣人民就更不想統一。

文末寫道，中國對裴洛西訪台的回應，應讓台美更專心且積極強化台灣防禦，武器交付必須加快，而且是最能嚇阻中國武力犯台的武器。美國及其盟邦也需要做好準備，以防中國開始採取逐步經濟箝制或孤立的策略。

紐約時報專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）撰文指出，裴洛西訪台無疑伴隨風險，北京可能以騷擾區域內的美國海軍艦機回應，或試圖攻占金門；也可能在俄烏戰爭中助莫斯科一臂之力，提供俄軍據稱所剩不多的精準彈藥。

但他提到，裴洛西訪台計畫一曝光，退縮就會是場災難。既然裴洛西已成行，美國接下來就更不能退縮。

史蒂芬斯建議美國國會代表團明年每週都訪台，頻繁到北京忘記表達不滿。他認為美國總統拜登應正式表達美方會在中國試圖侵略台灣時軍事介入，以美國軍艦頻繁穿越台海、美台擴大特種部隊共同演訓表明這點。

此外，他建議拜登大幅增加軍費之餘，提供台灣標槍（Javelin）反坦克飛彈、彈簧刀（Switchblade）無人機、刺針（Stinger）防空飛彈等協助烏克蘭抵禦俄軍的武器。

文末寫道：「幸運的話，中國會認清對抗終極成本遠大於益處。這是蒲亭（俄羅斯總統）可能已學到的教訓，儘管這是在他侵略烏克蘭、世界付出慘痛代價後才知道的。拯救台灣的關鍵是現在讓北京知道這點，以免他們製造類似悲劇。」（編輯：馮昭）1110803

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