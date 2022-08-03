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裴洛西訪台 俄羅斯：中國有權採取措施保護主權

2022/8/3 03:20
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣是明顯挑釁，中國有權採取措施保護主權。

莫斯科今天稍早也為裴洛西訪台一事力挺中國，並警告美國：裴洛西此行勢必導致華盛頓與北京發生衝突。

裴洛西搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

裴洛西專機落地後，中國外交部立即發布聲明，指裴洛西以任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方將採一切必要措施，後果須由美方與「台獨勢力」負責。

中共解放軍也宣布，當地時間4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域。（譯者：陳政一）1110803

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