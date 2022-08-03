裴洛西訪立院 游錫堃確診隔離透過視訊表歡迎

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北3日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天訪問立法院，立法院長游錫堃染疫隔離中，無法親自接待，但於裴洛西蒞臨立法院時，他透過視訊方式表達歡迎，並由立法院副院長蔡其昌代表接待。

裴洛西搭乘機翼漆有美國國旗的美軍C-40行政專機於昨天晚間10時44分飛抵松山機場，她不僅是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要，也是自1971年8月當時美國眾議院議長艾伯特（Carl Albert）到訪立法院之後，睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪立法院。

游錫堃日前出訪歐洲，返台確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今晨再經醫事人員篩檢仍為「陽性」，無法親自接待裴洛西，安排蔡其昌代表立法院率四大黨團召集人接待歡迎，游錫堃則於裴洛西訪問立法院時，以視訊方式表達歡迎。

游錫堃於臉書表示，大家尊敬的裴洛西蒞臨立法院時，他以視訊方式表達歡迎，看到裴洛西神采奕奕，很是高興。由於今晨篩檢結果，他仍為「陽性」，無法親自接待，所以準備的歡迎詞無從發表，為了表達對裴洛西的崇敬，他決定將原本準備的「歡迎人權議長裴洛西蒞臨立法院」歡迎詞貼在臉書上，敬請大家指教。

游錫堃公布在臉書的歡迎詞指出，三度具函邀請來訪，今天終於實現，感到無比興奮。裴洛西不但是台灣民主化後第一位、也是1979年「台灣關係法」制定後的第一位走入台灣立法院的美國眾議院議長，他謹代表立法院表達萬分的歡迎，並對美國眾議院在裴洛西領導之下，以具體行動支持台灣表達崇高的敬意與感謝。

游錫堃表示，裴洛西被譽為「人權議長」實至名歸，對於裴洛西任內領導眾議院推動多項友台法案，他再度代表台灣國會向裴洛西及美國全體眾議員表達感謝。

他指出，裴洛西不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。

游錫堃指出，台灣位在印太第一線，仍將一本自助人助及堅強防衛意志守護民主；對抗侵略、守護民主，有賴舉世民主國家的團結與合作，希望全球民主國家共同提振世界的民主與和平。（編輯：黃國倫）1110803