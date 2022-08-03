更多編輯台推薦新聞：
反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台
首頁 / 政治

中共軍演 國防部：已加強戒備但未管制官兵休假

2022/8/3 12:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、賴于榛台北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共宣布將在台灣周邊海域軍演，外界關切國軍是否緊急召回休假官兵。國防部今天表示，已加強戒備，但目前未管制官兵休假及夜間外膳宿，演訓也依年度計畫正常執行。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共官媒「央視」隨即發布「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」假訊息。此外，更在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

外界關切，國軍各級部隊的戰演訓任務是否有所調整，及是否緊急召回休假官兵。

國防部發言人孫立方對此強調，所有演訓都依照年度計畫流程正常執行，對於官兵休假、外膳宿目前都依規定實施，並沒有管制國軍官兵休假及夜間外膳宿。

孫立方表示，國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，會堅決捍衛國家主權，也有足夠能力負起守護家土責任。（編輯：蘇志宗）1110803

孫立方
中共無人機出現花蓮外海 國防部：有效掌握應處 漢光演習25日登場 中國偵察艦現蹤花蓮外海【獨家】
裴洛西
總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影] 裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀