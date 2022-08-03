中共軍演 國防部：已加強戒備但未管制官兵休假

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共宣布將在台灣周邊海域軍演，外界關切國軍是否緊急召回休假官兵。國防部今天表示，已加強戒備，但目前未管制官兵休假及夜間外膳宿，演訓也依年度計畫正常執行。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共官媒「央視」隨即發布「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」假訊息。此外，更在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

外界關切，國軍各級部隊的戰演訓任務是否有所調整，及是否緊急召回休假官兵。

國防部發言人孫立方對此強調，所有演訓都依照年度計畫流程正常執行，對於官兵休假、外膳宿目前都依規定實施，並沒有管制國軍官兵休假及夜間外膳宿。

孫立方表示，國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，會堅決捍衛國家主權，也有足夠能力負起守護家土責任。（編輯：蘇志宗）1110803