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裴洛西訪台 分析：中國正在輸掉外交公關和人心

2022/8/3 12:32
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（中央社台北3日電）美國眾議院議長裴洛西2日抵台訪問，中國急跳腳。學者剖析，裴洛西訪台重擊北京，官方持續對外叫囂和武赫，正在輸掉外交公關和台灣人心。

澳大利亞廣播公司（ABC）報導指出，中國領導人習近平面臨經濟疲弱、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆等多重風險，其長期仰賴煽動民族主義鞏固權力，尤其現在距離他尋求打破前例的第3任期只剩數個月。

報導強調，總統蔡英文和裴洛西（Nancy Pelosi）在台灣的會面景象，凸顯了習近平在孤立台灣方面取得的進展甚微。

墨爾本大學亞洲研究中心講師卓少傑接受採訪表示，裴洛西與蔡英文站在一起的場景會激怒中國的民族主義者，且會要求官方作出強烈反應，「這對北京來說絕對是一記重拳，任何這樣的事情都會構成蔡英文的勝利」。

他認為，相較於25年前、1997年共和黨籍時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪問台灣，中國現在崛起了，這場訪問對於習近平來說，更被視作一個很大的羞辱，尤其是習近平把自己描繪成中華民族的偉大守護者。

「中國正在輸掉外交和公關對壘，他們肯定會輸掉對台灣人心的爭奪」，卓少傑說，中國持續透過軍事演習、官方媒體敲響戰爭訊號、煽動民族主義，在「和平接管」這件事情上真的輸了；但不可否認地，其軍事實力則是占上風，其動態需要持續地關注。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110803

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