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北京氣裴洛西訪台 中國女權作家：只是表演而已

2022/8/3 12:36
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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，北京跳腳並狠話說盡，台灣媳婦、中國女權作家上官亂表示，中共的強烈反應就是表演而已；也有異議人士說，中國戰狼只是紙老虎。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台，中共官方機構外交部、國防部、人大、政協、中央台辦等紛紛發布嚴詞恫嚇聲明，並宣布4至7日在台灣周遭6個海域展開實彈射擊演習。

美國媒體自由亞洲電台（RFA）報導，嫁來台灣的成都女權作家上官亂說，沒有人為台灣擔心，台灣也不需要擔心，大家等著看好戲心態，就是看中國怎麼暴跳如雷、放狠話，打臉就愈重。

她表示，自己無比淡定，「哪怕拜登來，台灣人也應如此淡定」，二戰後的歷史經驗法則顯示，「美中關係愈好，台灣愈危險；美中關係愈不好，台灣愈安全」。

上官亂說，繼續保持淡定就好，大陸A股大跌，周圍的人拚命抄底，那些戰狼大媽大爺也在抄底，因大家都明白中共一場表演放狠話，雷聲大雨點小，而且美國、台灣今年都有選舉，中美始終鬥而不破。

她表示，中國這次軍事行動不及1996年台海危機的1/10，上次真發射飛彈，這次的局面遠遠談不上觸及動武層面。

上官亂說，何況中國今年預期經濟成長率5.5%已經很低，沒想到上半年才2.5%，加上房地產與銀行爆雷，20大仍有不確定性，中國自己經濟這樣拿什麼報復？而且「多射幾個導彈，只會暴露導彈的命中率」。

7年前跳機尋求台灣政治庇護的龔與劍也說，裴洛西訪台給全世界追求自由民主的民眾很大的信心，認清中國這個獨裁專制國家就是「紙老虎」，動輒文攻武嚇表演，只是打打嘴炮。

他表示，裴洛西訪台成為最受矚目的國際大事，連土耳其、以色列都表明重視，最大功臣是中國，因為這是中共親自炒熱的，包括外交部、國防部、國台辦、小粉紅都發動「中國特色」的戰狼外交。

這位曾因聲援六四而被判勞教兩年的異議人士說，希望美國和西方世界看清中共邪惡本質，民主和專制的對決不可避免，美國對中國要站直一點、強硬一點，台灣沒有友美又親中兩邊不得罪的第3條中間道路。

旅美中國人權律師滕彪說，中國經常宣傳中國傳統文化和民主憲政相違背，台灣恰恰是最有利的反駁，台灣和中國有相近文化歷史傳統，卻已成為成熟穩定民主國家，呼籲台美應一起力促中國民主轉型。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110803

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