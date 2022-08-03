裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（右）、時任參議院少數黨領袖舒默（左）2018年和川普會談結束後，裴洛西穿著一襲紅色外套，戴著太陽眼鏡步出白宮，顯得威風無比。（美聯社）

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（中央社台北3日電）美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）小時候如果聽媽媽的話，就會成為修女，而不是美國政壇最有權力的女性之一。一旦成為美國兩大政黨之一在眾院的領袖，她展現的是不輕言退讓的強勢政治風格。

總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）所率領訪問團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（圖取自presidentialoffice YouTube頻道網頁youtube.com）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（前）2日晚間抵台訪問，3日上午拜訪立法院並首度發表公開談話，對於立法院副院長提到她是「台灣的朋友」，裴洛西覺得是很大的讚美，其實她是代表國會的同事接受這項殊榮。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

裴洛西於1940年3月26日出生於美國東部馬里蘭州港埠巴爾的摩（Baltimore）一個虔誠的天主教家庭。她的父親小亞列山卓（Thomas Ludwig John D'Alesandro Jr.）是義大利移民之子，原本是保險與房地產銷售員，後來從政，曾出任馬里蘭州議會議員、聯邦眾議員和巴爾的摩市長。

裴洛西的大哥亞列山卓三世（Thomas Ludwig John D'Alesandro III）也曾擔任巴爾的摩市長，母親也積極參與民主黨的活動。裴洛西做為7個孩子當中的老么與唯一的女兒，雖然曾隨父親出現在政治場合，但在23歲那一年嫁給商人保羅‧裴洛西（Paul Pelosi）之後遷居到西岸的舊金山，6年之內生了4女1男共5個孩子。

裴洛西高中唸的是天主教女子學校，1962年從華盛頓三一學院（Trinity College）取得政治學士學位。她多年之後在接受華盛頓郵報訪問時說，她的母親原本要她去當修女，因為母親認為，進修道院是讓裴洛西「過最美好的屬靈生活最好的方式」。

雖然家人似乎有政治才華，但裴洛西在郵報的訪問中說：「他們（指她的父母）把我拉拔長大，不是要讓我當議長，而是要讓我變得神聖。」

在舊金山生活期間，裴洛西像她的母親那樣，積極參與加州民主黨的募款等黨務工作，包括出任加州民主黨委員會主席。她說，這是在為社區服務，未必是為擔任民選公職預做準備。

1987年，裴洛西的4個孩子已上大學，最小的孩子在唸高中最後一年，舊金山選出的民主黨籍聯邦眾議員柏頓（Sala Burton）罹患末期癌症，臨終時指名要裴洛西參加她死後空出席次的補選。那一年的6月2日，47歲的裴洛西輕易擊敗競選對手，從此展開迄今已35年的國會議員生涯。

她在2003年成為眾院民主黨領袖，但當時民主黨在眾院是少數黨，經過2006年的期中選舉，民主黨取得多數席次，裴洛西以多數黨領袖身分，於2007年1月順利成為眾院議長。4年後，民主黨喪失眾院多數席次，她再次成為少數黨領袖，直到2019年1月再度出任議長至今。

裴洛西在2020年受訪時說，她原本生性害羞，習慣拱他人上台，不喜歡成為目光的焦點，「但我好像克服了這個問題」。

▲裴洛西（右）2002年在國會宣誓，左為裴洛西丈夫保羅裴洛西。

事實上，裴洛西在領導眾院民主黨黨團期間展現強勢，對共和黨籍的總統川普尤其不假辭色。2018年12月11日，裴洛西與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）到白宮與川普和副總統彭斯討論政府債務與邊界安全問題，因為白宮全程開放媒體採訪，結果總統與國會兩院在野黨領袖在媒體鏡頭前唇槍舌劍，呈現華府罕見的一幕。

裴洛西在會談結束時，穿著一襲紅色外套，戴著太陽眼鏡步出白宮，顯得威風無比。

當時，裴洛西正在為二度出任議長爭取黨團支持，經過白宮「拌嘴」事件，多位原本對她連任抱持質疑態度的黨內議員改變立場，讓她以220對192票擊敗比她小25歲的對手麥卡錫（Kevin McCarthy）。針對黨內在選舉過程中出現要她交棒的聲音，她在選後受訪時說：「如果你做事有成效，就會成為目標，他們（指對手）會攻擊，但我不會覺得困擾，那是他們的問題。」

如今，82歲的裴洛西依然鬥志高昂，在行政部門的關切之下堅決訪台，紐約時報說，裴洛西在30多年的從政治生涯中一再挑戰中國，台灣之行是最新的一次，「這位華府最有權勢的女性如果認為值得，她就不會迴避」。（編輯：陳正杰／周永捷）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團抵台，3日上午到立法院與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召會面，並發表公開談話，結束後前往總統府與總統蔡英文會面。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前左3）2日晚間率團抵台，3日上午前往拜訪立法院；由立法院副院長蔡其昌（左2）率四大黨團總召接待歡迎裴洛西。右2起為民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日